Areso, el negocio del siglo: un nuevo 'clausulazo' entre la polémica Athletic-Osasuna

Ya es oficial. Jesús Areso es nuevo jugador del Athletic Club. Así lo oficializó en la tarde de ayer el club bilbaíno en un comunicado que se publicó apenas cinco minutos después del comunicado de adiós compartido por Club Atlético Osasuna: "Comunicado oficial. Osasuna traspasa a Jesús Areso al Athletic Club". Un mensaje que acumula ya más de 400 mil impresiones en 'X' y más de 200 comentarios. Todo tiene un porqué.

Finalmente, el Athletic Club acabó pagando la totalidad de la cláusula de rescisión de los 12 millones de euros para llevarse al lateral de Cascante de vuelta a Bilbao. Con un contrato hasta 2031, el lateral de 26 años siempre priorizó la opción de regresar a San Mamés pese a las ofertas de Atlético de Madrid y Crystal Palace. Así lo anunció el conjunto de Ernesto Valverde en un comunicado: "El Athletic Club y el CA Osasuna han alcanzado a un acuerdo para el traspaso del lateral Jesús Areso, que firma por la entidad rojiblanca hasta el 30 de junio de 2031. El defensa de Cascante regresa muy reforzado a Lezama después de una gran trayectoria con el primer equipo rojillo, con 11 asistencias y un gol en los 86 partidos oficiales disputados".

En el sentido puramente económico, para Osasuna esta es una operación redonda. Braulio Vázquez, director deportivo del club, se mantuvo firme en su intención de no negociar ni un euro a la baja el traspaso, remitiéndose al importe de los 12 millones de la cláusula pese a las presiones y al ruido externo. Areso, además, terminaba contrato el próximo verano, por lo que el club rojillo podrían haber entrado las prisas de acercarse el mes de agosto. Finalmente, el Athletic cedió y los 12 millones ya están en caja para activar futuras operaciones, en un traspaso igualmente histórico:

LAS VENTAS MÁS CARAS DE LA HISTORIA DE OSASUNA

1. Raúl García (Atlético de Madrid) 13 millones

2. Jesús Areso (Athletic Club) 12 millones

3. David García (Al Rayyan) 10 millones

4. Alex Berenguer (Torino) 7,2 millones

5. Nacho Monreal (Málaga) 6 millones

6. César Azpilicueta (Marsella) 6 millones

7. David López (Athletic Club) 5,8 millones

8. Juanfran Torres (Atlético de Madrid) 4,25 millones

LA POLÉMICA DEL FICHAJE

Como de costumbre, cuando el Athletic Club activa la cláusula para llevarse a un jugador de Osasuna formado en Tajonar siempre afloran los sentimentalismos. Y más en el caso específico de Areso, un jugador que llegó en 2012 a Osasuna en etapa infantil y recaló en el Athletic Club tras el pago de la cláusula de 450.000 euros para incorporarle al equipo filial en cinco años más tarde. En su momento, esta operación provocó que el club rojillo rompiera relaciones con el club vasco por "abusar de su potencial económico".

Areso, en su primera etapa en el Athletic / Twitter

Durante su primera etapa en Lezama, el de Cascante no llegó a debutar con el primer equipo por falta de sintonía con Garitano: el jugador rechazó la propuesta de renovación del Athletic, argumentando que tenía mejores condiciones en Osasuna y que no se sentía valorado. En consecuencia, fue apartado del primer equipo y relegado definitivamente al filial durante toda la temporada 2020‑21, donde no jugó ni un solo minuto en todo el año. En mayo de 2021, tras no renovar y estar fuera del primer equipo, Areso regresó a Osasuna como agente libre. Cuatro años después, vuelve a Bilbao. Y son muchos los aficionados rojillos que no han entendido su voluntad de regresar a donde acabó mal en su momento. Además de la rivalidad entre clubes fruto de las tensiones entre Tajonar y Lezama.

UN EMOTIVO VÍDEO DE DESPEDIDA

Pese al ruido de la operación, Jesús Areso quiso ser agradecido con la afición de Osasuna y se despidió en un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales. La publicación se llenó de comentarios de sus excompañeros: "Grande Jesús te lo mereces" (Bryan Zaragoza), "Mucha suerte chaval!" (Ante Budimir), "Muchas gracias por todo Jesus! Y mucha suerte" (Sergio Herrera), "Muchas suerte Jesus, te lo mereces" (Enzo Boyomo). Sin embargo, los comentarios de aficionados rojillos dolidos también son muchos.