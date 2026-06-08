Toda la verdad sobre las 'apuestas' al descenso de Osasuna y la póliza de seguro de 1,2 millones

Unas informaciones provenientes de Estados Unidos este fin de semana han hecho temblar los cimientos del fútbol español.

El medio 'Semafor', especialista en economía, lanzó una exclusiva tras una investigación sobre un equipo español de primer nivel que apostó en la plataforma Kalshi contra él mismo la última jornada de Liga ante un posible descenso para paliar las pérdidas económicas que esto significaría para la entidad.

Leyendo la información y los detalles que cuenta la pieza ("al final, el club logró la permanencia por la mínima, perdiendo su último partido de la temporada por un ajustado 1-0"), aunque no menciona a un equipo específico, el único que encajaría en la descripción es CA Osasuna, lo que ha hecho que algunos se pusieran las manos en la cabeza.

Este lunes, tras contrastar las fuentes, 'Diario de Navarra' contó la verdad sobre la supuesta apuesta. Según el medio, el club contrató una póliza legal por valor de 1,2 millones de euros con la correduría Howden ante el riesgo de caer a LaLiga Hypermotion, la Segunda División española. Se trata de una operación habitual en el fútbol profesional, ya que es una forma de paliar las pérdidas que supone un descenso de categoría.

De haber sufrido la fatalidad del descenso, con este seguro, Osasuna habría ingresado 6 millones de euros, además de la ayuda de LaLiga por el descenso que se estima en unos 19 millones.

Finalmente, el conjunto rojillo, pese a perder ante el Getafe, se salvó debido al resultado en Montilivi del Girona - Elche, que mandaba a los catalanes a la categoría de plata.

Noticias relacionadas

Según el medio navarro, esta gestión fue comunicada al presidente de la Comisión de Control de Económico de la patronal y se integrará en las cuentas del club. Desde la entidad hay total tranquilidad ante las informaciones aparecidas en el medio norteamericano.