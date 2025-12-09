LALIGA EA SPORTS
Alessio Lisci, tras la victoria de Osasuna: "Me encantan estos partidos, soy así y estas semanas de tensión me molan muchísimo"
El técnico rojillo se mostró satisfecho tras el triunfo de su equipo ante el Levante (2-0)
EFE
Llegó la victoria que tanto ansiaba Osasuna. Alessio Lisci, tras el 2-0, dijo que el triunfo ante el Levante “son mucho más que tres puntos”, un partido que refuerza al equipo para alejarse de las posiciones de descenso.
"Me encantan estos partidos, con mucha tensión. Soy así y estas semanas de tensión me encantan, me molan muchísimo", dijo con satisfacción el técnico italiano tras el 2-0 ante el Levante.
Lisci festejó lo siguiente: "Hemos tenido esa suerte, hoy era un partido así y lo hemos sabido jugar muy bien", en relación al tanto de Rubén García de rebote en el minuto 37.
Sobre las posibles lesiones en su equipo, Lisci dijo que Aimar "está bien, Lucas bien y Enzo Boyomo hay que verlo. Íñigo Arguibide, también".
Ante posibles refuerzos en invierno, el preparador lo tiene claro, echando balones fuera en torno a esta situación: "Ahora mismo me da igual, somos estos y con estos queremos competir".
"Hoy se ha notado, en los duelos hemos sido mucho más listos con la gestión de las faltas. Listo e inteligentes", sentenció un Lisci que destacó "la actitud del equipo".
