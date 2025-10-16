Alessio Lisci tiene un único y positivo precedente ante el Atlético de Madrid

Osasuna tiene ante sí el reto de vencer por primera vez lejos de El Sadar en lo que va de curso, tras cuatro derrotas, con el único precedente de Alessio Lisci ante el Atlético de Madrid como impulso positivo para dar la campanada.

El cuadro navarro todavía no ha logrado sumar a domicilio en lo que va de campeonato, con derrotas ante Real Madrid, Espanyol, Villarreal y Betis, equipos que ocupan las primeras posiciones en el caso de tres de ellos. En dos días, los de Tajonar volverán a tener una oportunidad de cortar la racha, con un oponente de elevada magnitud.

Los del Cholo Simeone tan solo han cedido un empate en su estadio, por tres victorias ante el Villarreal, Rayo Vallecano y Real Madrid, cerrando una goleada histórica ante los blancos (5-2) el 27 de septiembre. Todo en contra para un Osasuna que hace dos cursos venció delante de la afición rojiblanca 11 partidos después (1-4).

Una estadística del entrenador romano amenaza la imbatibilidad de los colchoneros esta temporada, para poner algo de luz al escaso rendimiento de los rojillos este año fuera de sus fronteras. Allá por febrero de 2022, Alessio Lisci, llevaba unos meses al frente del Levante, con el objetivo de salvar al conjunto granota del descenso a Segunda División.

En la jornada 21, los valencianos visitaron al Atlético, llevándose la victoria gracias al tanto de Gonzalo Melero tras el descanso. La defensa de cinco futbolistas de aquel día dio sus frutos, asestando un golpe a un cuadro madrileño en horas bajas.

"No sufríamos a la espalda. Cuando he visto que les estábamos superando he visto que el planteamiento estaba funcionando bien. Hoy hemos sido capaces de tener el control del juego durante los 90 minutos", afirmó el italiano en rueda de prensa.

Con ese esquema defensivo impar, Osasuna volverá a jugar este sábado, el mismo que permitió a Lisci vencer a Atlético en la única ocasión que ha jugado contra ellos. Con la posesión para los locales por muy poco (54 %), el Levante tuvo cinco remates entre los tres palos por uno de su rival, lo que habla de las buenas sensaciones en aquel miércoles.

Con todo esto, Osasuna encara con optimismo la novena jornada de Liga en 12ª posición con 10 puntos. La victoria ante el Getafe da alas a un Lisci que sigue trabajando en lograr una mayor continuidad de su mejor versión durante los encuentros.