Alessio Lisci, satisfecho con Osasuna: "El equipo va progresando"

El entrenador de Osasuna, el italiano Alessio Lisci, afirmó que su equipo va “progresando” tras sumar la primera victoria de la temporada a costa del Valencia en un choque en el que los navarros fueron de más a menos.

“Es importante para reforzar lo que estamos haciendo. Las sensaciones son importantes, pero cuando ganas das el paso que te permite dar la diferencia entre resultados y sensaciones. Hasta el 80 hemos hecho un muy buen partido y los hemos controlado muy bien, tanto con 10 como con 11”, analizó un técnico italiano, que admitió haber “sufrido” en el tramo final.

El romano habló de la movilidad del equipo: “Esa movilidad controlada es importante, podemos hacerlo mejor. El equipo va evolucionando en esto, el equipo ha vuelto a ser profundo, lo que nos faltó contra el Real Madrid. Esta alternancia de juego exterior e interior es importante”.

“Estoy muy contento porque hemos conseguido aguantar bien en el campo. No hemos sufrido nada en profundidad, me quedo con la evolución que está teniendo el equipo”, reconoció Lisci, que valoró el apoyo de la afición de Osasuna: “Es increíble como lo demuestra siempre. Nos han ayudado en los últimos minutos para conseguir llevarlo a cabo y esto es fundamental. Es muy difícil que estés 90 minutos mejor que el rival y ahí es donde la afición te ayuda”.

“Moncayola es increíble, una locura de jugador. Cuando sea capaz de entender lo bueno que es, vamos a reventar todo”, dijo sobre su mediocentro, que actuó como carrilero izquierdo ante el Valencia.

“Moi Gómez es el que va a recuperar la mejor versión de Moi Gómez. El juego y es muy bueno. Ha hecho un partidazo y es un jugador diferente. Si juega bien es porque es bueno, no soy de ponerme medallas. Estamos encantados con él, metiendo un punto de intensidad por su parte”, afirmó.