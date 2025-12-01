Alessio Lisci, en la previa del Ebro - Osasuna de Copa del Rey: “No estás nunca cómodo contra equipos así”

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha afirmado que “nunca estás cómodo” contra equipos como el Ebro, próximo rival copero del que ha destacado su competitividad. Sobre el rival de Copa, Lisci ha afirmado que "es un equipo muy competitivo, con muy buenos futbolistas".

Nos lo tenemos que tomar muy en serio porque es físico y bueno a balón parado. No estás nunca cómodo contra equipos así”. Lisci repartirá minutos: “Vamos a ir jugando con las cargas, los minutos, jugadores del filial, una mezcla para competir bien y llegar bien al lunes”.

“Le ha dado un subidón al equipo. Nos viene bien y esa inercia tenemos que llevarla a mañana y al lunes”, dice sobre el momento que vive Osasuna tras el empate inextremis ante los bermellones.

Osasuna llega al partido habiendo logrado un empate con el Mallorca cuando iba dos goles abajo en el marcador: “Me quedo con la reacción del equipo. Es una buena señal con la que me quedo, luego hay más cosas. Cómo entramos en la segunda parte hasta el gol... estaba pasando lo que queríamos, pero también hay cosas negativas”.

Cinco jugadores del Promesas han entrado en la convocatoria: “Cuando suben siempre es interesante. No tienen que demostrar nada porque los veo siempre. Son partidos que vienen bien para analizar mejor, sobre todo a jugadores que han estado menos con nosotros”.