Alessio Lisci pide a sus jugadores más “madurez”

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha exigido a su equipo ser “muy maduro” este lunes ante el Oviedo para estar más cerca de ganar, una semana después de los despistes que al final costaron los tres puntos ante el Celta de Vigo.

Tras el partido de Copa del Rey y la derrota ante el Celta, Lisci ha analizado la situación mental y de fútbol que atraviesan: “Estamos bien en las dos facetas, la victoria de Copa nos vino bien, pero no hay que venirse arriba. Mental y físicamente bien, quitando la lesión de Iker Benito”.

En cuanto a la lesión de Iker Benito, el italiano asegura que “es triste porque estas lesiones hacen mucho daño a nivel futbolístico, pero a nivel personal hace daño porque ves un compañero triste. Con la lesión de Rosier iba a entrar más, son cosas de la vida de un futbolista y hay que aceptarlas, asumirlas y sobreponerse a todo”.

Sobre la opción de ver una defensa de cuatro jugadores, el preparador ha mencionado que la "lesión de Rosier fue un condicionante que retrasó ese proceso". "Hay que ver cuando venga el momento, tenemos a Íñigo Arguibide (del filial) y Moncayola, que pueden hacer esa faceta. Cuando llegue el momento lo haremos y confiaremos. Se puede hacer”, subrayó.

Sobre la vuelta de Aimar Oroz a la convocatoria mes y medio después dijo: “Ha entrenado muy bien, no me lo esperaba. Los buenos son buenos y parece que no había parado nunca. Ahora hay que ver su rendimiento con minutos y carga. Aún no sabemos como va a aguantar en ciertos contextos, pero ha entrenado a su nivel”.

“Aún no estamos en un momento en el que haya que mirar mucho la clasificacion, pero se está marcando que, quitando los top, hay una igualdad tremenda y que nadie consigue tener mucha continuidad. Todos están ahí. Oviedo es una oportunidad para mover el casillero fuera de casa”, ha destacado.

Los navarros quieren romper la mala dinámica a domicilio cuanto antes: “Es un partido que es importante porque te va a dar más o menos tranquilidad en lo que viene. Si hubiéramos ganado al Celta ahora tendríamos 13 puntos y las sensaciones serían mucho más tranquilas. Hay que sumar puntos, no solo tener buenas sensaciones”.

Ha asegurado que hay que “seguir trabajando bajo la lluvia”, en referencia a las dos lesiones en el lateral derecho y a la mala racha de no haber conseguido ganar fuera de casa. En cuanto a la situación del Oviedo: “Nos hace el partido mucho más difícil, porque cogemos a un rival que se va a dejar todo lo que tiene. Para ellos es un partido muy importante y van a dar su mejor versión, con el punto más grande de intensidad, a lo que hay que sumar a su gran afición”.