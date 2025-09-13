Alessio Lisci: "Iñigo está haciendo un trabajo increíble, me gusta mucho el Rayo, ya lo seguía y lo estudiaba"

Osasuna regresa este domingo 14 de septiembre al Sadar (18:30 horas) con la intención de apoyarse en el aliento de su afición para lograr la segunda victoria de la temporada ante un Rayo Vallecano que llega reforzado por su buen inicio liguero y dispuesto a mantener su vuelo alto en un escenario siempre exigente.

La espera ha terminado. La competición regresa a El Sadar tras la derrota del 31 de agosto ante el Espanyol en la que los rojillos merecieron algo más. Con alguna ocasión clara, el penalti no pitado sobre Víctor Muñoz colmó la paciencia de un equipo que ya ha olvidado dicha acción. Con el triunfo previo en Mestalla como referencia, los navarros quieren apoyarse en su afición para volver a la senda positiva y dar continuidad a esa propuesta ofensiva.

Osasuna no podrá contar con Moi Gómez, lesionado, y mantiene las dudas de Budimir y Valentin Rosier, incluidos en la convocatoria aunque sin el puesto asegurado. El lateral galo, que sufrió un traumatismo, no será titular pero podría tener minutos en la segunda parte.

La buena noticia para el técnico Alessio Lisci es el regreso de Abel Bretones en el carril izquierdo tras los dos partidos de sanción cumplidos por su roja en el Bernabéu; mientras que Moncayola volverá a adaptarse a otro costado de la defensa para cubrir ausencias. En la convocatoria rojilla figura también Sheraldo Becker, último fichaje, que podría debutar como revulsivo en la segunda mitad.

ALESSIO LISCI, CON GANAS

En la previa del encuentro, Alessio Lisci ha comparecido en rueda de prensa. "Es un partido que va a ser difícil porque por características es un equipo incómodo para nosotros, se han visto desde que está Iñigo (Pérez) no se le ha ganado, dos derrotas y un empate, y no es casualidad porque además el empate no fue fácil, aquí en El Sadar", dijo.

En este sentido, sobre el rival, ha señalado que "evidentemente contra el Rayo es importante defender su profundidad, porque es un equipo que constantemente te está amenazando el espacio, por eso hay que hacer un tipo de presión que nos permita ser agresivos, pero también controlar nuestra espalda y con balón saber evitar su presión, que es donde ellos hacen daño". "Creo que Íñigo está haciendo un trabajo increíble, siempre hacia más y mejor, los resultados le abalan. Me gusta mucho el Rayo, ya lo seguía y lo estudiaba porque creo que propone cosas interesantes, pero me encanta la forma que tienen de atacarte la profundidad, el ‘pressing’ constante, los retornos, es un equipo muy trabajado que da gusto verle jugar”, ha añadido.

Preguntado por cómo ve a sus jugadores, el técnico rojillo ha comentado que "el equipo está en un buen punto, tenemos que intentar tener más continuidad dentro del partido, sobre todo de cara al partido del Espanyol que no fuimos tan continuos. Ojalá repitamos la misma imagen que ante el Valencia, pero son equipos muy diferentes y tienen pocas cosas en común, pero estamos muy confiados y con muchas ganas de volver a El Sadar con nuestra afición", ha concluido.