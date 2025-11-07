Alessio Lisci: "Hay que ir a Sevilla a ganar, no hay más historia"

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha explicado que "hay que ir a Sevilla a ganar, no hay más historia", en la previa del duelo de este sábado frente al Sevilla Fútbol Club a las 16:15 horas.

Tras romper la racha sin puntuar fuera de casa con el empate sin goles en Oviedo, el técnico rojillo ha explicado que "hay que seguir evolucionando" y que "el estar bien o estar mal" lo separa "un hilo finísimo".

En esta línea, ha explicado que "si el día del Celta, que mereces ganar, ganas", Osasuna contaría con puntos que le permitirían ir a por los partidos de otra forma, pero que al no tenerlos, todo pasa por "pillar la ilusión en Sevilla".

"Si pierdes, otra vez el miedo", ha advertido, antes de apuntar que "hay que hacer las cosas con criterio", porque el equipo está en un momento en el que tiene que "competir a base de puntuar". Y más si cabe, antes de un parón: "Es importante puntuar para no ir al parón, que da para pensar, sin puntos".

Preguntado por si el entorno rojillo le pide más, Lisci ha asegurado que "más nivel de exigencia" del que se pide a sí mismo "es imposible" y que "para bien o para mal" no lee la prensa. "No sé si un periodista habla mal de mí. Soy la persona más ambiciosa del mundo. Hablo con Cata y Braulio y ya está. Yo me tengo que aislar del resto".

En este sentido, ha dicho que los encargados de la dirección deportiva le transmiten "mucha tranquilidad" porque hacen análisis que van "más allá del resultado". "Como entrenador quiero más"

Lisci ha afirmado que "como entrenador" quiere "más". "Hay días que tienes que hacer lo que te requiere el partido. Tú quieres generar una identidad, pero hay momentos que tienes que aguantar. Es importante mejorar desde competir, no dejar de competir para mejorar".

Para ello, las lesiones con las que cuenta su plantilla le condicionan mucho. Ante Budimir, Lucas Torró, Valentin Rosier e Iker Benito no estarán en Sevilla y Aimar Oroz todavía no está para jugar 90 minutos. La mayoría de ellos son piezas clave en el sistema de Lisci.

Un entrenador que apunta a una "oportunidad de crecimiento" para otros jugadores como Raúl García de Haro, que jugará "sin la presión de tener que demostrar". "Vamos sin buscar excusas, confiando en toda la plantilla. Encontrar soluciones y oportunidades de crecimiento".

Valorará si Aimar puede jugar de titular o entrar más tarde y ha apuntado a Barja o Becker como posibles sustitutos. Iker Muñoz también ganará importancia con la lesión de Torró: "Me gustó mucho a nivel de actitud. No puedo pedir que con balón haga lo mismo que hace Moi que viene jugando con más regularidad. Ha estado a un nivel de actitud altísima".

Moncayola apunta a titular en el lateral derecho ya sea con defensa de cuatro o de cinco, hasta que Arguibide, de Osasuna Promesas "se acople al grupo". "Hay que meterlo cuando está preparado. Hay que meterlos en condiciones de rendir al máximo", ha dicho Lisci.

Sobre el rival, el técnico romano ha explicado que dependiendo el planteamiento de los locales, podrá cambiar la forma de atacar de Osasuna, pero ha apuntado que la clave estará en saber mantenerse fríos en un estadio en el que la emociones magnifican todo. "Tenemos que estar fríos, cuando se parta el partido tenemos que controlarlo. Necesitas madurez y experiencia", ha declarado.