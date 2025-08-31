Alessio Lisci: "Hay que cambiar para tener más personalidad fuera de casa"

Club Atlético Osasuna se la juega hoy ante el RCD Espanyol en su segunda jornada fuera de casa, después de la derrota agridulce en el Bernabéu (1-0) y la posterior victortia balsámica ante el Valencia en El Sadar (1-0). En la previa del encuentro, Alessio Lisci ha señalado que su equipo "cree” en el trabajo que llevan realizando desde pretemporada y que confía en mejorar la pobre versión de la pasada temporada fuera de casa.

"Estamos haciendo muchas cosas bien y contra el Real Madrid, como dije. Es un partido difícil, como todos los partidos fuera de casa y más en un escenario como el del Espanyol, que tiene una afición que se nota cuando se juega allí. El Espanyol los puntos que tiene los ha merecido y es un partido complicado", ha dicho el técnico italiano sobre el cuadro perico en la rueda de prensa previa al partido. Los de Manolo González vienen de ganar al Atlético de Madrid (2-1) y de empatar ante la Real Sociedad (2-2). "Manolo está haciendo un gran trabajo porque ha ascendido, lo ha salvado y este año están bien, hay que reconocerle porque tiene un grandísimo valor lo que está haciendo allí".

Importancia de puntuar fuera de casa

"Hay que cambiar algún matiz y hay que hacerlo bien. Estamos en ello, lo hemos trabajado. A nivel mental también para tener más personalidad fuera de casa, de querer el mismo Osasuna que es en casa, que no es fácil, pero hay que intentar acercarnos a esa versión".

🎙️ RUEDA DE PRENSA | Alessio Lisci: "Hay que intentar romper el muro de la primera victoria fuera de casa".#EspanyolOsasuna — C. A. OSASUNA (@Osasuna) August 30, 2025

En cuanto al juego, Lisci ha trasladado que "es importante, si no te entran los resultados siempre tienes dudas". "Los resultados son fundamentales porque te cambian la perspectiva del todo. Nos ha venido bien, el equipo cree en lo que estamos haciendo. La victoria nos suma ese grado de confianza", ha añadido.

"Están todos muy enchufados y espero que no se de nada, al igual que el club estamos centrados en el Espanyol", ha dicho sobre el cierre del mercado de fichajes. En el club rojillo confían bajar la persiana sin salidas inesperadas.

También ha insistido en la idea de mejorar de aquí en adelante: "Nos queda mejorar en todas las facetas. Hicimos 20 minutos de buen juego, alternanos por fuera, bien en vigilancias. Hay que hacer esto pero mejor aun. Son detalles que ir limpiando y puliendo".

Horario y dónde ver por TV el Espanyol - Osasuna

El partido entre Espanyol y Osasuna, correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 31 de agosto a las 19:30 (CET) en España y se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga. En SPORT ofrecemos la mejor cobertura del encuentro en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término del encuentro.