LALIGA EA SPORTS
Alessio Lisci, sobre el fichaje de Raúl Moro: "Nos gustaba mucho a todos. Tiene mucho desborde, puede jugar en ambas bandas sin ninguna duda y yo creo que incluso por dentro"
El entrenador de Club Atlético Osasuna ha hablado sobre el nuevo fichaje en la previa del duelo ante el Rayo Vallecano
Raúl Moro ya está a las órdenes de Alessio Lisci tras oficializarse su traspaso como nuevo jugador de Club Atlético Osasuna, en una operación de grandes magnitudes para las posibilidades de un club como el de Pamplona. Presentado en el césped del Sadar, el ya exfutbolista del Ajax ha generado mucha ilusión entre la parroquia rojilla, consciente de que tienen en sus filas a un extremo de un talento extraordinario.
Ya en la previa del trascendental duelo liguero ante el Rayo Vallecano (sábado, 14:00 horas), donde buscará sumar la primera victoria a domicilio de la temporada, Alessio Lisci habló largo y tendido sobre su nuevo fichaje. Evidentemente, todo fueron buenas palabras hacia Raúl Moro, que entra de lleno en una delantera formada por talentos de la talla de Víctor Muñoñoz, Ante Budimir o Rubén García. La nómina de futbolistas ofensivos de primer nivel es tremenda.
Preguntado sobre su incorporación y tras confirmarse su entrada en la convocatoria, el técnico italiano definió a Raúl Moro como un perfil "con mucho desborde, es vertical, un jugador que hemos buscado, que nos gustaba mucho a todos y por suerte hemos podido traerlo".
Lisci ha señalado que “puede jugar en ambas bandas sin ninguna duda y yo creo que con el tiempo incluso por dentro, pero está claro que por fuera es donde mejor rinde y en ambas bandas es bueno y aprovechable como Víctor, Kike y Rubén también, al final es meterlos en condición de rendir, está claro que si juega a pierna natural o cambiada se exigen cosas diferentes y nos va a dar cosas diferentes”.
