Alessio Lisci, entrenador de Osasuna: "Seguimos sin ganar fuera de casa. De sensaciones no se vive"

Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, explicó este sábado, tras la derrota por 1-0 contra el Atlético de Madrid, que si tiene que "elegir alguien que le caiga ese balón" en los minutos finales a Ante Budimir, cuyo remate fue salvado por Jan Oblak.

"Son sensaciones diferentes (a anteriores partidos fuera de casa). Ellos han empezado mucho mejor que nosotros, pero es verdad que, después del gol que les han anulado, hemos ido creciendo, ajustando y hemos ido a más. La segunda parte estábamos muy cómodos, sí que Julián tiene una ocasión que Sergio hace una buena parada, pero estábamos creciendo, estábamos mejor, habíamos parado a Llorente…", repasó.

"Hemos ido en orden de lo que pensábamos, hemos ido a por el partido y lo hemos llevado dónde queríamos. Al final es una jugada individual y el centro lo defendemos mal. El equipo ha hecho un esfuerzo grande. Las sensaciones son diferentes respecto a Sevilla, pero seguimos sin ganar fuera de casa. De sensaciones no se vive", advirtió.

En lo que va de temporada, Osasuna aún no ha puntuado como visitante en esta Liga. "Hemos hecho cuatro partidos que hemos podido puntuar, quitando el de Sevilla, y no la hemos metido. También hay que añadir el calendario fuera de casa, que hemos pillado todos los equipos ‘top’ más el Espanyol. Son rachas. Al final, en el fútbol, hay que hacer la primera victoria para cambiar el chip. Por suerte, con los partidos de casa lo estamos compensando".

Y habló de la polémica de la disputa del Villarreal-Barcelona en Miami. "Por lo que tengo entendido, el Villarreal ha aceptado ir fuera. A mí no me gusta, pero yo creo que dependemos de la televisión y ellos mandan. A mí, personalmente, no me gusta y hay que aceptar lo que pasa. A los futbolistas está claro que no les gusta", apuntó.