Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, sobre el regreso de Areso: "He notado que le silban, hay sitios donde me dicen de todo, pero no me gusta"

Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, comentó en rueda de prensa que se quedó con un sabor "un poco amargo" tras ver cómo el Athletic Club igualó la contienda en una segunda mitad en la que el cuadro vasco fue mejor que el navarro. El 'derbi' del Sadar acabó en tablas (1-1).

"Se queda un poco de amargura, pero no creo que no sea justo. La segunda parte ellos han hecho más que nosotros. Quizás no han tenido tantas ocasiones antes de su gol. A por los siguientes dos partidos", explicó el técnico italiano sobre el empate cosechad ante los leones en El Sadar.

Lisci aseguró que "el equipo está defendiendo bien y es una lástima ese gol tras saque de banda. Tenemos que ser más inteligentes en esa jugada".

"El equipo ha acabado bien y ellos han tenido una doble ocasión que saca Catena. En todo momento se ha intentado ganar, pero el rival es bueno y hay veces que no consigues lo que quieres hacer", continuó el técnico rojillo.

Sobre la vuelta de Jesús Areso al Sadar defendiendo los colores del Athletic, después de su polémica salida el pasado verano, Lisci fue claro: "Tampoco me fijo mucho (en el ambiente). He notado que le silban, hay sitios donde me dicen de todo, pero no me gusta. Es fútbol y no hay que darle más vueltas".