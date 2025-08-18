Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, sobre el partido de Miami: "Es normal que no me guste"

Alessio Lisci está a poco más de 24 horas del estreno de Club Atlético Osasuna en el Santiago Bernabéu (martes 19 de agosto, 21:00 horas). El día uno de Xabi Alonso y los suyos que coincide con el del italiano en el banquillo del club rojillo. La llegada del italiano a Pamplona ha despertado la ilusión de una afición que se quedó a las puertas de Europa la pasada temporada y quiere volver a soñar en grande.

Aunque el técnico es precavido: "El objetivo de Osasuna cada año es la salvación. A partir de ahí, miraremos a dónde podemos llegar y a dónde no", dijo en una extensa y recomendada entrevista al 'Diario de Navarra'. Entre otros temas, Lisci se pronuncia sobre el polémico partido del Barça en Miami ante el Villarreal, el debut ante el Real Madrid, el factor Ante Budimir y las sensaciones tras las primeras semanas de trabajo en su nuevo club.

SUS SENSACIONES EN OSASUNA

"Estoy encantado con el vestuario. Ya de fuera tú percibes qué tipo de vestuario puede haber. Luego siempre hay que entrenar y jugar. Pero sí que se notaba que era un vestuario sano y con ganas de trabajar. A veces les he querido exponer a cosas que igual no podían dar, para ver hasta dónde podían llegar. Y aún así nadie se ha quejado, lo han intentado hacer como han podido. Y esto para el entrenador es un lujo"

"Estoy encantado con la plantilla, con el trabajo de Braulio, Cata y del club. Sé que han demostrado en los años que hacen las cosas muy bien. Yo soy entrenador, no soy director deportivo. De hecho, ya se lo dije, no sería buen director deportivo. Dejo a ellos que tomen la mejor decisión"

EL DEBUT EN EL BERNABÉU

"Está claro que tu mejor versión no la tienes que dar en la jornada 1. Esperemos que no sea así, porque si no tendremos un problema más adelante. Pero para ser pretemporada llegamos bien. Eso no quita que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo. Mucha gente por la calle me desea “suerte”, me dicen que están contentos. Me transmiten mucha tranquilidad, serenidad y tengo ganas de devolverles esa confianza"

LLEVAR EL FÚTBOL A MIAMI

"Es normal que no me guste, no me gusta. Yo creo que el fútbol es de los aficionados, son el motor de esto, después de los futbolistas evidentemente. Creo que en los últimos años se está cuidando muy poco tanto a los futbolistas, con la cantidad de partidos que están jugando, como a los aficionados. No me gusta a mí tampoco y entiendo completamente que los aficionados estén así. Nosotros no podemos hacer nada, expresar nuestras opiniones, aunque a veces no podemos ni expresar nuestras opiniones. Y es así, no me gusta, también es verdad que mucho de esto se hace por temas de televisiones, que también es la base del dinero que está en los clubes. No estoy atacando a nadie, simplemente no me gusta"

EL EJEMPLO DE BUDIMIR

"Es un ejemplo para todos. Estoy súper contento de poder contar con él, como estoy súper contento de poder contar con Raúl, que me parece otro gran futbolista. Es un jugador muy bueno, joven, y creo que son dos jugadores muy valiosos. Pero sí, es un lujo poder entrenarle".