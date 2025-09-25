Alessio Lisci, entrenador de Osasuna: "Se lo hacen a todos los equipos"

Osasuna se la juega hoy (19:30 horas) ante el Elche de Eder Sarabia, uno de los equipos revelación de LaLiga, en un nuevo encuentro frente a su afición en El Sadar. Con el objetivo de sumar la tercera victoria consecutiva, los de Alessio Lisci esperan recuperarse de la derrota ante el Villarreal.

El entrenador italiano de Osasuna, compareció en rueda de prensa para dar algunos detalles clave del encuentro. “Siempre es bueno jugar en casa porque nos hacemos fuertes, porque tenemos a la afición que nos empuja mucho y porque nos gusta mucho jugar en El Sadar, así que está muy bien que volvamos”, apuntó.

Sobre el rival, Lisci elogió el trabajo de Sarabia: "Creo que ha hecho un mercado importante, ha firmado unos delanteros de nivel altísimo, tienen un estilo de juego muy marcado, alargan muchísimo las posesiones. Ellos llevan mucho ese estilo de juego de tener tranquilidad con balón, de tener ritmo bajo y ahí tenemos que estar tranquilos porque se lo hacen a todos los equipos y en algún momento nos lo harán a nosotros también. Sufrir cuando haya que sufrir y hacer daño cuando tenemos que hacer daño”, ha explicado.

Asimismo, ha detallado que "no juegan esperando el error del rival, juegan buscando el error del rival". Para solucionarlo, propone "plantear un partido incómodo, ser agresivos, que no puedan tener ese control largo de las posesiones. Si hay que sufrir, hay que sufrir y que estaremos más cerca de hacer una transición buena", concluyó.