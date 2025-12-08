Alessio Lisci, entrenador de Osasuna: "Lo voy a dar todo para ganar y para que Osasuna salga de esa situación y vuelva a donde le toca"

Es un día de mucha tensión en Pamplona. Alessio Lisci ha señalado en la previa que el choque ante el Levante "es de ganar sí o sí”, evidenciando la necesidad de una victoria ante el último de la tabla para alejarse de la zona de descenso.

Lisci ha comparecido ante los medios antes de medirse al colista de la Primera División en un partido que ha catalogado como "el más importante de la temporada" hasta la fecha. Es un choque que los rojillos afrontan "como siempre, con ganas e ilusión”, pero sobre el que recae la presión que añade la situación clasificatoria ambos equipos.

Un duelo para el que Osasuna recupera a Budimir y a Rosier: "No están todos al 100 %, pero es una señal de que estamos viendo la luz al final del túnel. Rosier ha completado hoy por primera vez y es importante que estén”.

Osasuna no pasa por su mejor momento en Pamplona, donde no ha ganado en los últimos dos partidos como local. "Hay que llegar al punto de activación óptima. Estamos en ello y el equipo asume esa responsabilidad. Tiene personalidad, como se demostró en la Copa, un partido en el que sufrimos, pero no es tan fácil jugar la Copa”, ha dicho Lisci.

El entrenador ha puesto el foco en las transiciones defensivas: "Tardamos en correr, a veces saltamos demasiado adelante cuando tenemos que ir para atrás. Tenemos que ser más listos en ciertas cosas”.

El hoy técnico del club rojillo dirigió al Levante, un equipo al que tiene "mucho cariño", pero con el que mañana son "enemigos". "Lo voy a dar todo para ganar y para que Osasuna salga de esa situación y vuelva a donde le toca”, ha indicado.