Alessio Lisci, entrenador de Osasuna: "Ahora estamos calientes y tenemos que volver a verlo en frío, hay que tener más atención"

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, señaló en la rueda de prensa que "no se puede hacer tanto" para luego "recibir tres goles" ante el Celta de Vigo después de ir ganando 2-1.

Explicó de la siguiente forma la derrota por 2-3: "En el fútbol gana el que mete gol y ya está. Es evidente que hemos merecido muchísimo más, pero hemos encajado tres goles, hay que tener más atención. Les hemos permitido poco, pero lo que les hemos permitido ha sido claro".

"Hemos estado mejor que ellos siempre. Te quedas así, pero ahora estamos calientes y tenemos que volver a verlo en frío, porque igual ahora nos equivocamos en algún análisis por el final del partido".

Lisci dijo que "es evidente que a Budimir le llegaban pocos balones al área, que es donde se hace fuerte" y que, al menos, han "mejorado esa faceta”. Aun así, el croata logró convertir un doblete.

"Seguramente deberíamos haber hecho los deberes antes de ese córner", reconoció sobre esa acción final.

"El que está más cerca del gol con 2-1 somos nosotros. Es un balón raro que pasa entre piernas. Y después tenemos una reacción muy buena con la ocasión de Raúl. El equipo ha estado y ha competido", dijo un Lisci que perdonó el penalti fallado por Budimir mediante panenka.