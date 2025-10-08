Alessio Lisci: “Creo mucho en el día a día”

Lisci, nacido en Roma, vive su segunda experiencia en la Primera División española tras 23 partidos con el Levante en la temporada 21/22 y las dos campañas de éxito en Segunda con el Mirandés, con el que se quedó a las puertas del ascenso. En medio del parón de las ligas por los partidos de selecciones, Lisci atendió a EFE, a menos de un mes de cumplir 40 años.

Tras ocho jornadas disputadas, con 10 puntos en el casillero de Osasuna, el italiano ve complicado analizar el estado de su equipo: "Hemos tenido partidos y momentos de estos en los que estábamos en un punto bueno y otros en los que estamos en un punto un poco más lejano. Cuando seamos capaces de tener más continuidad dentro de los partidos, será más fácil decir dónde estamos”.

“Pero creo que estamos en un momento que no es malo, habiendo compensado un arranque malo fuera de casa (0 puntos) con un inicio muy bueno en El Sadar. Estamos en un punto de partida bueno para trabajar y evolucionar”, añadió.

La identidad de Osasuna

Acerca de la identidad de Osasuna, subrayó: “El equipo tiene varios principios que se ven y eso ya es una identidad. Si por ello hablamos de hacer el mismo partido todos los fines de semana, pues igual nunca tendremos identidad. Creo que eso te quita variabilidad, algo que en el fútbol es muy importante. Está claro que queremos tener continuidad”.

El cuadro navarro venció el viernes pasado al Getafe, refrendando su condición de invicto en casa: “Era importante ganar, daban igual las sensaciones. Es un equipo muy incómodo que te lleva a jugar mal y había que sacarlo. Llevábamos 95 partidos sin hacer una remontada y a nivel mental desbloqueas esa opción”.

“Cuando ganas, las sensaciones siempre son buenas, y cuando no, por mucho que hagas buen partido, son diferentes. El día de La Cartuja salió mal y puede pasar a cualquier equipo. Nos hemos recompuesto bien”, comentó sobre la reacción de los suyos tras el peor partido del curso, ante el Betis en Sevilla.

La fortaleza en El Sadar es clave para ir creciendo, sin ser una excusa para relajarse a domicilio. “Tenemos que estar muy fuertes porque es un campo muy difícil para cualquier rival. Queremos mejorar fuera, porque sustentarte solo con lo de casa no es fácil”, subrayó.

Aspectos a mejorar

A pesar de las cuatro derrotas lejos de Pamplona, Lisci afirmó que “hay muchos aspectos positivos” y que el partido más complejo para el Real Madrid fue contra Osasuna, salvo la derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid. “Espanyol y Villarreal fueron partidos buenos donde merecimos mínimo empatar”, destacó.

Como aspectos a mejorar, resaltó: “Más allá de la salida de balón, en la que hemos ido a menos, ahora incidiremos en la transición y en despliegue, donde fuimos agresivos y ahora hemos ido perdiendo campo. Es importante tener semanas largas como esta”.

El entrenador de Osasuna Alessio Lisci, dirige en las instalaciones de Tajonar el entrenamiento del equipo rojillo / EFE

“Aimar (Oroz) es un jugador importante en todas las fases. Tiene un nivel muy alto, pero entrenamos para ser capaces de solventar su ausencia cuando no esté”, indicó sobre el centrocampista español, que podría regresar la próxima semana tras un mes lesionado.

Lisci valoró el “increíble” compromiso de sus jugadores y la “gran confianza” que recibe por parte de club, afición y vestuario.

Los nuevos fichajes

Acerca de los nuevos fichajes, explicó: "El problema de Sheraldo es que ha llegado a final de mercado. Para Rosier y Víctor Muñoz todo es más fácil. Becker viene del último día de mercado, de no hacer prácticamente pretemporada… vino y se fue con la selección, y ahora otra vez. Todo ralentiza el proceso de entrada. Le tenemos fe y seguramente le saquemos provecho”.

Respecto al debate sobre la complementariedad o no de Raúl y Budimir en la delantera, Lisci señaló: “Me encantan ambos, estoy muy contento. Budi es perfecto para nuestro juego. No veo un problema, son distintos y podemos hacer cosas diferentes. Estoy a gusto con ambos”.

“Aquí van a jugar los que se lo merecen. Actualmente, ‘Budi’ merece mucho jugar”, declaró.

Lisci también habló de los objetivos que tiene en mente para esta temporada: “Veo mimbres de cualquier cosa. Los jugadores tienen un nivel, y para hacerlo (Europa), hay que subirlo. No hay que poner listones demasiado altos. Sumar nos quita presión y hay que tener claro que lo primordial es la salvación”.

Llegado el momento, concluyó, “haremos cuentas para ver hasta dónde podemos llegar”.