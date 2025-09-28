Alessio Lisci, antes del Betis - Osasuna: "Odio hablar de suerte y mala suerte"

Club Atlético Osasuna visita hoy al Real Betis en Sevilla en la última sesión liguera de este domingo (21:00 horas). El conjunto rojillo llega a la capital andaluza con el objetivo de sumar su primer punto a domicilio tras la dececpión de Villarreal y el varapalo del empate 'in extremis' en casa ante el Elche del pasado fin de semana.

Alessio Lisci compareció en la rueda de prensa previa al encuentro y analizó el partido que espera: "Es un partido difícil, no se gana ahí desde 2014, más allá de una clasificación en Copa del Rey. Es un partido difícil, ellos son un equipo que no tengo que decir yo el nivel que tienen porque es evidente y con un talento individual descomunal. Estamos compitiendo muy bien fuera de casa, está siendo difícil para todos ganarnos, aunque nos han ganado todos, y esperemos revertir esta dinámica".

El italiano fue preguntado por cómo ve a su equipo fuera de casa y del ‘muro’ que supone no haber conseguido sumar lejos de El Sadar. "No hay que hacerlo grande porque estamos haciendo las cosas bien fuera de casa. Mejorables, por supuesto, porque si de nueve puntos hemos hecho cero estamos haciendo las cosas bien, pero no bastante bien. Estaría mucho más preocupado si el equipo no generase fuera de casa, si los partidos no estuvieran competidos, estamos pasando por un calendario fuera de casa tremendamente difícil".

"El día del Villarreal, estamos bien, pero nos quedamos con diez y es una amarilla que es evitable. Entonces, te condiciona el partido. Son esos detalles que tenemos que ir limpiando. El otro día, con el error de Sergio, pasan cosas antes que no tienen que pasar y si comunicamos mejor no se da esa situación. Odio hablar de suerte y mala suerte, pero hay un punto de que nos están pasando muchas cosas que, en condiciones normales, si pasan cosas normales en el descuento, tenemos un punto más contra el Espanyol y dos puntos más contra el Elche y son tres puntos más", valoró el técnico de Osasuna.