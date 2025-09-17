Una gran noticia tras la lesión de Aimar Oroz

Osasuna se ha ejercitado a puerta cerrada en El Sadar con la buena noticia del regreso de Moi Gómez a la dinámica grupal, quedando a disposición de Alessio Lisci de cara al choque del sábado ante el Villarreal.

Cambio de cromos en el conjunto navarro. La lesión de Aimar Oroz en su fascia plantar, confirmada el martes por el club, activó las alertas por la importancia e impacto del atacante en el juego del equipo desde su llegada a la primera plantilla.

Este miércoles, sin embargo, el técnico italiano ha visto cómo uno de sus jugadores se volvía a calzar las botas. Moi Gómez, quien se perdió la última cita ante el Rayo Vallecano por una lesión en el isquiotibial en la pierna derecha, ha completado la sesión con el grupo.

Buenas noticias para el devenir del equipo, ya que había sido uno de los más destacados durante las tres primeras jornadas de Liga, sacando a relucir la calidad que atesoran sus botas. Tras dos cursos algo más apagados, el centrocampista parece estar de vuelta y podría disputarse ocupar la plaza de Aimar con su compañero Rubén García.

A la espera de ver quién de los dos será el elegido, se anticipa continuidad en el once de Lisci, con la posible entrada de Ante Budimir en lugar de Raúl García de Haro, goleador el domingo pasado ante el Rayo Vallecano.