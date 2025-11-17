Aimar Oroz y Boyomo entrenan con el grupo

El Club Atlético Osasuna ha vuelto a los entrenamientos con una sesión que se ha desarrollado a puerta abierta por la tarde en Tajonar en la que Aimar Oroz y Boyomo han regresado al trabajo con el resto de sus compañeros.

Los rojillos se han ejercitado a través de activación, rondos y conservaciones. En la sesión no han participado Valentin Rosier, Iker Benito, Jon Moncayola y Ante Budimir, que han continuado con sus respectivos trabajos de recuperación de sus lesiones.

Por su parte, Lucas Torró ha realizado trabajo específico. Sheraldo Becker se encuentra concentrado con la selección de Surinam. Además, Asier Osambela ha llevado a cabo trabajo regenerativo tras haber disputado el sábado el encuentro completo con Osasuna Promesas ante el Barakaldo.

El equipo llevará a cabo un total de cinco sesiones de trabajo esta semana para preparar la visita de la Real Sociedad a El Sadar (sábado, 18:30 horas). Los de Alessio Lisci trabajarán este a puerta abierta a las 11:00 horas en Tajonar, mientras que la sesión del miércoles será a puerta cerrada en El Sadar.

El jueves, el equipo trabajará a puerta abierta a partir de las 11:20 horas. Previamente, Osasuna realizará una parte de la sesión a puerta cerrada para, una vez concluida esa parte del trabajo, entrenarse a puerta abierta. Además, el entrenamiento del viernes será abierto a partir de las 11:00 horas.