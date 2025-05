Un adiós tan necesario como polémico: "Me he quedado sorprendido, no lo esperaba"

Quizás no era el mejor momento para anunciar una decisión de tales magnitudes. Vicente Moreno, objeto de críticas durante su temporada en Osasuna (que habría que valorar con un notable alto que roza el excelente vista la posición del equipo en Liga, salvado y peleando seriamente por entrar en Europa), se sentó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Atlético de Madrid para confesar que "son mis dos últimos partidos en Osasuna en El Sadar".

Una decisión que, por muy esperada que fuera por las dudas sobre el proyecto y la irregularidad del equipo, sorprendió al osasunismo por los 'timings' del de Massanassa y el momento elegido para explicar que "es una decisión que yo tomo nos metamos o no en Europa. Me presenten una oferta de renovación o no. No habrá que hablar a final de temporada". Hoy Osasuna podría dormir en puestos de Conference League si gana al Atlético y el Betis le hace un 'favor' en Vallecas.

Fue tan inesperado que el propio presidente de Osasuna Luis Sabalza, que se encontraba en la entrega del premio de la Federación de Peñas Osasunistas a Patxi Puñal, confesó que se enteró de la decisión durante la misma rueda de prensa. "Me he quedado sorprendido, porque no lo esperaba. Habíamos quedado en que cuando acabara la temporada hablaríamos de todo lo que se habla, de continuar... Personalmente, les había dicho a Braulio y Cata que había que esperar a final de temporada", confesó.

Sabalza, que aclaró que "la confianza era total" en el técnico, también quiso agradecer todo su esfuerzo durante la temporada y valorar muy positivamente su impacto en el club: "No le puedo decir otra cosa que gracias. No somos el Bayern de Múnich que ganamos todos los partidos. Osasuna ha hecho un temporadón. ¿Críticas? ¿Porque un día jugamos mal o nos han metido goles en los últimos minutos? Lances del juego".

El sustituto de Vicente Moreno en Osasuna

Confirmada la marcha de Vicente Moreno por él mismo, en Osasuna ya preparan la llegada de su sustituto en el banquillo. Entre los nombres que más han sonado para llegar a Pamplona, parece que hay uno en la 'pole position' para aterrizar en El Sadar: Alessio Lisci. Según la información avanzada por 'AS', el actual técnico del Mirandés encaja en el perfil de la secretaría técnica del club rojillo en una apuesta por un entrenador joven y ambicioso.

Vicente Moreno y Hansi Flick, antes del duelo Barça-Osasuna / EFE

La renovación de Íñigo Pérez con el Rayo frustró el sueño de Osasuna de convencerle, y el nombre de Luis García Plaza parece ser menos atractivo que el del italiano. Lisci (con pasado en el Levante) está cuajando una gran temporada en LaLiga Hypermotion y tiene al Mirandés a dos puntos del ascenso directo, con serias opciones del ascenso a LaLiga Santander sea vía playoff o de forma automática: ha ido quemando etapas y su futuro es ilusionante.