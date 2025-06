Adiós a Areso: problema a la vista con 12 millones en juego

El culebrón de Jesús Areso parece que va para largo. Uno de los futbolistas de moda de la pasada temporada en Osasuna sigue estando en la rampa de salida pero su traspaso está mucho más frío que hace unas semanas. El conjunto rojillo (todavía sin entrenador tras el adiós de Vicente Moreno) está pendiente de la salida de su lateral derecho, que tiene una cláusula de rescisión de 12 millones de euros que podría activarse este mismo verano.

Tras un reciente cambio de representante y descartada la posibilidad de renovación con Osasuna, en Pamplona ya dan por hecho que la próxima temporada no formará parte del equipo. El fichaje de Rosier a coste cero procedente del Leganés aclara la salida de Areso, que se encuentra ahora en un punto muerto. El jugador no ve con malos ojos la opción de salir y dejar un buen botín en las arcas del club, que lo fichó a coste cero y podría ingresar los 12 millones de euros limpios de su cláusula.

Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, ya reconoció los intentos frustrados del club por renovar su contrato y convencerle de quedarse: "Si no ha renovado es porque está viendo opciones de mercado para irse. No creo que se vaya a quedar. Estamos esperando a ver dónde va. No concibo que se pueda ir libre", apuntó el 'maestro' de los despachos. El lateral de Cascante tiene un año más de contrato, pero no parece dispuesto a cumplirlo.

ENTRE ATHLETIC Y ATLÉTICO

Lo que todo apunta a ser una operación histórica para Osasuna podría entrañar algunas dificultades por la situación en la que nos encontramos. El interés del Athletic Club y del Atlético de Madrid por su fichaje no es ninguna novedad, y viene calentito desde hace varias semanas.

Sin embargo, no acaba de fructificar la decisión del jugador por ninguno de los dos clubes, pues estaría a la espera de que el conjunto colchonero acabe de desbloquear la salida de Nahuel Molina.

Jesús Areso, en el duelo ante el Barça / EFE

El Atlético está centrado en encarrilar la operación por el fichaje de Álex Baena; y en El Sadar todavía no han recibido ninguna oferta formal por él. Su no salida podría convertirse en un problema, pues entraría en su última temporada con contrato en vigor y podría salir libre el próximo verano, y no parece que en Bilbao ni en Madrid tengan especial urgencia por ficharle. Toca esperar.