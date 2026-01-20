Acuerdo cerrado por el fichaje del extremo catalán Raúl Moro

El nombre de Raúl Moro ha sobrevolado por varios clubes de España en los últimos días y en las últimas horas, pero parece que el ex jugador del Real Valladolid ya tiene nuevo destino en nuestro fútbol. El extremo catalán de 23 años apenas ha contado con oportunidades en su paso por el Ajax, club que le fichó el pasado verano por un traspaso de 11 millones de euros.

Según la citada fuente, el jugador regresaría a LaLiga de la mano de Club Atlético Osasuna, el equipo que habría llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del jugador. Entre las ofertas de clubes como el Villarreal (parecía que lo tenía hecho) o el Mallorca, que han pujado muy fuerte por un futbolista de gran talento y mucho desequilibrio, la capacidad del conjunto rojilo para poder comprar y la propuesta deportiva al jugador habría tenido un impacto directo en el resultado de la operación.

Después de no encajar en su aventura en Países Bajos, el acuerdo con el jugador parece definitivo para poner rumbo a Pamplona y sumarse a las órdenes de Alessio Lisci. El técnico italiano estaría incorporando a un futbolista de una calidad extraordinaria para sumarse a una delantera exquisita junto a otro velocista como Víctor Muñoz y al 'pichichi' Ante Budimir. En caso de cerrarse de forma oficial, sería una operación histórica para el club rojillo.