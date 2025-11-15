Zubimendi pone en un aprieto a De la Fuente

España está haciendo exactamente lo que se le pedía en este camino hacia el Mundial: ganar, ganar y volver a ganar. Con mucho oficio y con diecinueve goles a favor y ninguno en contra, La Roja tiene medio billete asegurado para el USA-Canadá-México 2026 antes de poder asegurarlo al 100% el próximo martes. Es una fase de clasificación impecable, seria y sin concesiones.

Y en medio de ese patrón de fiabilidad hay un nombre que está sobresaliendo por encima del resto: Martín Zubimendi. El centrocampista está rindiendo con una madurez extraordinaria, ocupando espacios, acelerando y frenando el juego cuando toca y ofreciendo una lectura táctica propia de un futbolista que lleva una década en la élite. No es casualidad.

Si hay un club que debe estar arrepentido viendo este despliegue de fútbol es el Real Madrid. Este verano tuvo la oportunidad de dar un golpe estratégico y Zubimendi era —futbolísticamente— un encaje natural. Xabi Alonso le conocía como pocos: en aquel año de coincidencia en la Real Sociedad B, el técnico ya veía en él un mediocentro moderno, con pausa, criterio y una clarividencia ideales para cualquier equipo grande. El jugador, además, se dejó querer. Pero el Madrid no dio el paso definitivo y el Arsenal se llevó la joya. Hoy, viendo la autoridad con la que juega en la selección, la decisión se entiende todavía menos.

Mientras tanto, Zubimendi está supliendo con nota a un Balón de Oro como Rodri, que no es precisamente una ausencia menor.

Eso sí: el gran dilema para Luis de la Fuente llegará pronto. Cuando vuelva Rodri, y cuando Pedri esté sano, el seleccionador tendrá entre manos un sudoku de alto nivel. Tres perfiles complementarios, tres titulares naturales y Mikel Merino también llamando a la puerta con Olmo y Fabián que pueden ocupar más de una posición... ¿Quién sale? ¿Quién manda? ¿Quién se sacrifica? El problema, esta vez, es bendito. España vuelve a tener un centro del campo que asusta.