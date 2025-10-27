Más Yamal, menos Vinicius y Carvajal

Marcus Sorg: "Hoy no ha sido un día fácil para Lamine" / LaLiga

Si me preguntan mi opinión sobre las declaraciones de Lamine Yamal, a priori, diré que se equivoca haciéndolas. Luego, pensándolo un poco, entendiendo el contexto y dándole la importancia que merecen, me parecen una tontería absurda a la que se le ha dado demasiada atención para calentar el clásico. Y no me parece mal que así sea; LaLiga va falta de morbo sin sus dos grandes estrellas y un poco de salsa picante siempre viene bien para el show.

Al final esto es un espectáculo. Lamine es un chaval de dieciocho años en una tesitura nueva y compleja para él y para cualquiera que se encontrase en su situación. Ha pasado de ser un chaval desconocido de un barrio humilde a ser una de las personas más conocidas del mundo. Cada una de sus acciones o declaraciones van a ser analizadas meticulosamente.

Es por eso que, si me preguntan a mí, a priori, si yo fuera su amigo, le aconsejaría evitar ponerse en situaciones que le puedan perjudicar, aunque él crea que no es justo que sea así; pero como no soy ni su amigo ni puedo entender lo que pasa por su cabeza ni en la de las personas de su entorno, como lo único que puedo hacer es recordar mis dieciocho años y entender lo que es ser culé, pensándolo un poco, entiendo perfectamente que actúe como está actuando.

Es más, le animo a seguir siendo como es. Que una afición y plantilla que lleva meses diciendo que el Barça compró árbitros para ganar partidos sin ninguna prueba, que estos que aplaudían y hacían pancartas animando a un tipo, su entrenador (un señor portugués, maduro y con canas), a seguir con la violencia física de poner un dedo dentro del ojo de los rivales, que este equipo que tiene a un jugador que va deseando a otros clubes más pequeños que bajen a segunda o haciendo gestos, partido sí partido también, a las aficiones rivales –el mismo que se pone a llorar y amenazar con irse por ser cambiado faltándole el respeto a sus propios compañeros– vengan ahora a dar ejemplo de modales, es no solo ridículo, es también motivo para animar a los tuyos a contraatacar de vez en cuando.

Carvajal, que uno puede entender que no le gustasen las declaraciones de Yamal, podría haber cogido el teléfono y llamarlo en privado para hablar, pero no, decidió el peor de los caminos y provocar una situación desagradable para todos.

Dani, que cuando tenía dieciocho jugaba en Segunda B, debería recordar todas las pullitas de sus compañeros hacia el Barça y que Lamine, aparte de ser un adolescente que debe de aprender de sus errores, es su compañero en la selección. Estaría bien que recordase la edad que tiene uno y la que tiene el otro; aunque al finalizar el partido, pareció todo lo contrario.