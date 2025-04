Yamal, el tsunami que se le viene al madridismo

Lamine Yamal / Barça One

Por primera vez, Lamine Yamal Nasraoui Ebana (17 años, Mataró) compareció ante el micrófono de Sant Joan Despí para contarnos sus sensaciones. No eligió un día cualquiera. Por la trascendencia del reto, que le coloca esta noche ante su primera semifinal de Champions, y por el significado que tiene en su vida el 29 de Abril. Ayer se cumplieron dos años desde que Xavi Hernández le introdujera en el radar. Fue ante el Betis, sustituyendo a Gavi. Nada más entrar, robo, punterazo y casi gol. A los diez minutos, picadita con música para Dembelé. Meses después, un cuarto de hora antológico en un Gamper contra el Tottenham. Suficiente. Estábamos ante el genio de la era post-Messi.

En la previa, se expuso ante una platea abarrotada de periodistas. Le da igual todo. Tiene un áurea de estrella que se la pisa. La presión le resbala... “¿Miedo? Me lo dejé en el parque de Mataró”, avisó. Arrastra una personalidad impropia de un adolescente y se comunica como juega al fútbol. Natural, atrevido y desafiante, cuando cree que debe serlo. Ayer destiló sentimiento de pertenencia... “no es lo mismo fichar de fuera que subir de la Masia. Crecemos con esto”, afirmó. Volvió a pedir que no le comparen con Leo Messi, a recordar que para el fútbol no hay edad y mandó un mensaje con dedicatoria a los madridistas que le acusan de ir crecidito. “Mientras gane no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí”. Una frase que cabría en cualquiera de sus hazañas en la pista de Rocafonda. Tres títulos, puede sumar otros dos, le ha hecho un 3 de 3 al Madrid y se viene un cuarto, el 11 de Mayo. El madridismo perdió de vista a Messi pero la alegría le ha durado nada. Se le acerca otro tsunami. De consecuencias incalculables.

