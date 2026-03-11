Lo que Xavi ha puesto en el mapa

A 24 horas del segundo y último debate de los candidatos a la presidencia del FC Barcelona, una aún tiene caliente el primero. Y el pueblo, el que vota y el que no, también. Aunque la gran mayoría ha estado más pendiente del balón en Newcastle -con un sufridísimo empate y un equipo fundido-, el cara a cara del lunes puso a las elecciones en el lugar que les corresponde. No olvidemos nunca que votar es un privilegio con el que muy pocos cuentan en este mundo del balompié. Congratulémonos de ello e invitemos al electorado a acudir en masa el domingo al Camp Nou a depositar la papeleta en la urna. Valoremos lo que supone que una entidad en la primera línea de este deporte -y de este negocio, que también- siga dependiendo de lo que sus socios y socias decidan. Aplaudamos esta democracia y este derecho a decidir. No muy lejos de aquí y con el mismo modelo tienen las puertas cerradas todos los que no presentan una cuenta corriente alejada del 99% de la población.

Conscientes de ello, los candidatos saben que hay un voto emocional que tiene mucho peso. Pero también que ese mismo voto puede suponer quedarse atrás. O no abrir los brazos a una modernización que va más allá de los macarrones o del canapé gratis en las sedes. El Barça es un transatlántico de sentimientos que, por esta peculiaridad, su gestión debe llevar la firma de la profesionalidad del que lo ha mamado. Dicho esto, los actores secundarios de la película aquí tienen mucho peso. El director y el actor principal de la película, casi siempre la misma persona, ven como estos suman o restan en sus propuestas. Y aquí y hasta el momento, Joan Laporta se ha quedado muy corto en el cásting.

La aparición de Xavi ha puesto en el mapa a un personaje del que muy pocos hablábamos y que la mayoría desconocía. Aunque algunos, como el político Xavier Trías en el programa Cafè d’Idees de Gemma Nierga, lo describan como un conseguidor la ascendencia del cuñado de Joan Laporta es mucho mayor. Ni es directivo, ni es un trabajador con nómina ni un asesor autónomo que factura. Su paso por el FC Barcelona hace unos años acabó con una dimisión por su pertenencia a la Fundación Francisco Franco. Siguió ‘ayudando’ al club haciendo lo propio con jugadores y familiares pero, con los años, evolucionó a mucho más. Y cuando la ideología de uno cierra una puerta, la de otro la abre.

En el camino, Víctor Font ha ido consolidándose como una oposición real y trabajada. Sabe que la popularidad y la cercanía del expresidente, como insiste en llamarle el candidato en sus apariciones públicas, es un lastre pero también un valor añadido a su proyecto. Font no sólo tiene un ordenador en el bolsillo. Tiene respuestas a preguntas que tocan el ídem. Recoge inquietudes que, parece, al otro candidato le parecen menores como las secciones femeninas y la figura de la mujer en la toma de decisiones. Aunque todo apunta al triunfo de Laporta, hay partido. Y como ayer, puede saltar el empate en el último minuto.