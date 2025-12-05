Xavi Pascual ha hechizado a los jugadores del Barça

La andadura de Xavi Pascual en su segunda etapa en el Barça ha arrancado a buen ritmo / EFE

La rutina y la inmediatez absorbe nuestro día a día a un ritmo endiablado. Pero tratando de coger la mayor perspectiva posible, es alucinante y prácticamente increíble este lavado de cara al que se ha sometido el Barça de basket en las últimas semanas.

Un equipo que deambulaba sin rumbo, errático, combinando sin ningún tipo de pudor victorias y derrotas cual conjunto vulgar, y que en menos de un mes se ha apuntado seis de los últimos siete encuentros, con el único borrón de la derrota por la mínima en Estambul ante Anadolu Efes.

El regreso de Xavi Pascual al Barça se oficializó el pasado 19 de noviembre, pero parece que el técnico de Gavà lleve, como mínimo, desde el principio del curso con un grupo de jugadores a los que ha recuperado a base de confianza, pero sobre todo, de mucho trabajo.

Xavi Pascual, durante el partido de Euroliga ante Estrella Roja / EFE

No era la del Barça una plantilla para tropezar ante 'cualquiera' en Euroliga. Desde luego, no era un roster para andar 2-4 en la Liga Endesa. Y lo cierto es que este equipo parece otro, con un cambio de estilo que podrá gustar más o menos, pero que se traduce en un esfuerzo defensivo que se está convirtiendo en esas victorias tan y tan necesarias para una sección que tocó fondo en Girona, y que empieza a volver a ver la luz.

Una plantilla conectada

Pascual cuenta con el respeto de una plantilla que va a muerte, que sabe que no hay excusas, que debe sudar y dejarlo todo en pista para tener minutos, y que ha recuperado el respeto por el escudo. Pidió cierto tiempo para ver que podía hacer con el actual 'roster', y cuidado que no termine haciendo magia hasta con Miles Norris, que cuajó en Belgrado su mejor partido desde que viste la camiseta del Barça.

Los azulgranas firmaron un partido muy serio ante Estrella Roja (79-89) para apuntarse la novena victoria de la temporada en la Euroliga. Will Clyburn sacó a relucir su talento con una excelente mitad en la que firmó 20 puntos, 15 de ellos en un estratosférico segundo cuarto. Darío Brizuela, que no entrenó antes de viajar a Serbia por unas molestias físicas, dejó atrás cualquier contratiempo para jugar su mejor partido en lo que va de curso, con 17 puntos totales, tomando el testigo del americano en cuanto anotación en la segunda parte.

Will Clyburn firmó una gran actuación ante Estrella Roja / EFE

Cuatro partidos por debajo de los 80 puntos encajados

Las dudas sobre la capacidad defensiva del Barça eran lógicas visto lo visto, pero Pascual no ha encajado 80 o más puntos en los cuatro partidos que ha dirigido en su regreso (74, 61, 78 y 79). Y con ese discurso tan estimulante de que todavía hay mucho trabajo por delante que hacer. El Barça recuperando su esencia, el Barça aspirando a lo que debe aspirar uno de los clubes más importantes del baloncesto europeo.

No sé si Pascual ha hecho magia con este equipo. Desde luego, es un entrenador cojonudo, y su vuelta al Barça ha cumplido con todo aquello que se podía esperar en su regreso. Ahora, toca sacar a relucir nuevos trucos para, al fin, ponerse con balance positivo en la ACB este domingo, con ese trascendental partido en el Palau ante Morabanc Andorra.