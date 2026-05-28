Xavi Pascual, un adiós desde el corazón pero con la cabeza fría

Xavi Pascual anunció este jueves que ha llegado el momento de dejar el Barça para “no hacernos daño” con un club que lleva en el corazón, pero a tenor de sus palabras, muy distante de su modelo de gestión que debe tener la sección del basket blaugrana y que no comparte desde una postura fría como entrenador que busca el éxito.

Un adiós sincero del técnico del Gavà, que reconoció haber aceptado la oferta de dirigir al Barça “más con el corazón que con la cabeza” para reconocer luego que su deseo de volver al club le acabó por convencer a pesar de darse cuenta que no todo sería tan bonito como se le planteó a su llegada.

Pascual estuvo elegante en su adiós, incluso lanzó demasiados elogios a la dirección deportiva y al propio club, negando cualquier conflicto con la entidad a pesar de todos lo que se ha publicado, sin querer tampoco hacer ‘sangre’ con los medios que no han dejado de publicar cosas que seguramente le han molestado y mucho.

La realidad es que Pascual se va, aseguró, por no tener el mismo modelo de gestión y que el dinero no fue nunca un problema recordando que le pudo más las ganas de volver que de negociar un buen contrato. “Acepté lo que el club me propuso y ni di órdenes a mi agente que lo mejorara”, recordó.

Las cuestión es si el aficionado culé puede entender esa diferente gestión de la que habla que encontrará en su próximo club, posiblemente Dubai Basketball, y que la hace tan atractiva a sus ojos en lugar de tratar de levantar al Barça con más dinero, buenos jugadores y una dirección deportivaa su medida.

Pascual, a tenor de sus palabras, ha querido poner por delante su profesionalidad y su idea de gestión que el corazón, que lo ha dejado solo par acordarse del aficionado culé y del club, pero que esta vez ha decidido no aplicarlo a su ideario.

El técnico cree que el Barça seguirá en la línea correcta, echando un capote a los actuales dirigentes que, curiosamente, pueda que no sigan, al igual que una plantilla que mejorará, pero si Pascual. Realmente, todo un poco confuso.

La sentencia la dictará, como siempre el Palau, al que Pascual pidió que estuviera a su lado y al equipo en busca de la Liga Endesa, que podría ser una salida a lo grande del técnico si la consigue en las próximas semanas. Un adiós consensuado entre el entrenador y el club, y posiblemente no tan bonito como lo explicado ante los medios porque todos los amores rotos acaban doliendo en el alma y siempre dejan heridas.

Veremos si no acaban saliendo esas heridas un poco más tarde cuando el técnico deje Barcelona y el Barça, el club de su vida, por una nueva oportunidad millonaria en el reino de Dubai.