Xavi está ante el mayor reto de su vida

Pongo a Dios por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. Como peli está bien porque te pone en tu sitio, asegurándote (o asegurándose) que la panza estará llena. Es cuestión de principios, cuestión de saber que todo cuesta y que todo está por llegar o que si llega es porque te lo has currado. En fin, que la mítica frase de ‘Lo que el viento se llevó’ sirve para el momento que vive el Barça.

Ganó la Supercopa de España al Real Madrid en un país en el que matan a la gente porque piensa diferente o porque a la gente le gusta la gente de su mismo sexo. Parece una broma (macabra, sí), pero no lo es. Es lo que tiene el dinero, que lo pudre todo. En fin… Pero ese es otro tema, alejado del día a día del Camp Nou y de un equipo que lo bordó en Riad. Entre Piqué, el ‘Rubi’, el señor del turbante y el resto organizaron un torneo en el que el grupo que dirige Xavi se salió. A la manera en la que este Barça lo hace, que poco tiene que ver con el ‘modo Guardiola’, golear al rival en media hora y, después, intentar volver a golearle. Eso es imposible, y no volverá a pasar. Lo de este nuevo técnico que es un antiguo jugador y que es muy bueno va de otra cosa. Lo de Xavi es ganarse el respeto de todos los que forman el universo Barça desde el inicio porque todo lo hecho antes no sirve de nada. Nada de lo que hizo como jugador, más allá de todo lo que aprendió, le permite contar con un cojín cómodo en el que apoyarse cuando van mal dadas. Ahora es el dueño del banquillo y el cargo rechaza cualquier nostalgia basada en aquello de que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor.

Xavi es una leyenda, eso no tiene discusión, blaugrana, y está ante el mayor reto que nadie ha aceptado jamás: convertirse en la misma leyenda que fue siendo futbolista, pero ahora como entrenador. Y eso supone borrar de un plumazo todo lo que has hecho durante tu carrera vestido de corto para transformarlo en algo más grande como líder de un equipo. Solo hay que fijarse, otra vez, en Guardiola, ya mucho más grande como técnico que como jugador. Pero es que Xavi, con el balón en los pies, superó a Guardiola. Su carrera en el Barça es inigualable y ahora el reto es acercarse a aquello que consiguió como futbolista desde la banda, dirigiendo a su plantilla. Por lo menos intentarlo. Si logra la mitad de todo lo que logró como jugador o logra la mitad de lo que logró Guardiola como entrenador, Xavi se convertirá en la leyenda más grande de la historia del Barça. No será sencillo porque tiene dos enormes referentes a los que superar. Uno de ellos es Guardiola, referencia para cualquiera que haya llegado tras él. La segunda es su propia carrera. Es el mayor reto de su vida.