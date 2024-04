Xavi-Luis Enrique: El duelo ADN sin sentido

Luis Enrique y Xavi, durante la previa del PSG-Barça / FCB

El ADN del Barcelona no se mide por estadísticas y poco, o ningún, valor tiene hacer una comparativa entre Luis Enrique y Xavi sobre el partido de ayer para analizar quien representa mejor los valores del Barça. Pero fue el asturiano quien lanzó el dardo y desde aquí le recogemos el guante. El partido lo ganó Xavi (2-3), el único balance que, según las estadísticas se impuso el Barça.

En ocasiones de gol ganó el PSG (18- 15), en la posesión la ganó el PSG (56% a 44%), en pasos completados ganó el PSG (508 a 311), en balones recuperados ganó el PSG (42 a 38), en precisión de pase ganó el PSG (90 a 85), en regates ganó el PSG(24 a 18)... Así pues, si se tienen en cuenta los números estadísticos de un equipo y otro se podría decir que el duelo de ADN Barça lo ganó Luis Enrique.

¿Esto quiere decir que el asturiano tiene más ADN Barça? En absoluto. ¿Esto quiere decir que Xavi fue más puro? Tampoco. Solo queda claro que Xavi sale reforzado en su posición como el técnico azulgrana que acertó en el planteamiento, en la alineación y sobre todo en los cambios que acabaron siendo decisivos, en especial Pedri y Christansen.

El Barça sale también reforzado porque nunca se vino abajo con el 1-2 y supo sacar fuerzas para remontar el encuentro, algo que no se veía en este equipo desde hacía muchísimos años. El aficionado culé hacía tiempo que no se sentía orgulloso de su equipo en Europa. Es solo un primer paso, el Barça no está clasificados, pero es un buen golpe.