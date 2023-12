Xavi, Lewandowski y la exigencia sin fin

Esto no para, después de ganar la final contra el Oporto, el domingo hay otra ante el Atlético. Dos finales en cinco días, la exigencia sin fin. Xavi bien lo sabe: "el Barça es el club más exigente del mundo". Sí, es verdad, ¡y a mucha honra!

Aquí hay que ganar y jugar bien, porque jugar bien es el camino más seguro hacia la victoria. Ganar sin fútbol es cortoplacista. Hoy puedes ganar, pero es muy probable que mañana pierdas.

Es lo que está ocurriendo esta temporada; a nivel de resultados, el equipo no está tan mal, mantiene sus posibilidades de éxito en Liga y Champions, pero nadie ve claro el panorama. Jugando solo a ratos, como hasta ahora, lo normal es quedarse a medias.

EN EL LÍMITE

En el Barça no vale con ganar un partido decisivo de Champions y empatar unos días después uno de Liga. Es el caso de esta semana. Bien está ganar al Oporto, pero hay que mejorar contra el Atlético.

Otro partido clave, pues aunque empatados a puntos, los rojiblancos tienen un partido menos y se podrían escapar a seis puntos. Y el Madrid, a siete. La Liga en situación límite. Y la Liga es el campeonato que marca el estado de salud de un equipo.

Máxima presión, pues. Especialmente para el entrenador y las figuras. La credibilidad de Xavi vuelve a estar en juego y Lewandowski y Joao Félix, que acaba de reconocer que la responsabilidad no es la misma que en el Atlético, pasarán otro examen. No pueden fallar. Es el Barça, 124 años de máxima exigencia. Y el que no lo aguante, es que no vale para el Barça.

Tras el Oporto, otra final ante el Atlético. El que no lo aguante, no vale para el Barça.