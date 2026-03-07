Xavi, Iniesta e incluso Busquets en un mismo futbolista

El Barça de Pep Guardiola tuvo al considerado, por muchos, mejor centro del campo de la historia del fútbol. Estaba compuesto por Busquets, Iniesta y Xavi. El actual Barça de Hansi Flick tiene un jugador superlativo que pasa por ser el mejor centrocampista del planeta y que tiene cosas de los tres antes citados.

Pedri crea juego, pero recupera tantos balones como recuperaba Busquets. Por posicionamiento, como hacía el de Badía y también por entrega. Pedri es capaz de gobernar los partidos como hacía Xavi en su época. Lo dejó muy claro Santi Comesaña, jugador del Villarreal después de enfrentarse al Barça el pasado fin de semana. “Cuando entra Pedri, cambia el partido. Estábamos en esa dinámica de ida y vuelta y él lo calmó todo. Nos quitó el balón, posesiones muchísimo más largas, nos hacía correr detrás de ellos, filtró un pase que superó tres líneas defensivas en el tercer gol... Y allí nos rendimos un poco. Lo intentamos, pero ya no teníamos esa convicción”, reflexionó el centrocampista gallego.

En esta declaración, Comesaña ve a Pedri como Xavi, pero también como a Iniesta cuando habla del pase filtrado que significó el tercer gol de Lamine Yamal. Y es que el canario, además de marcar el ritmo del partido, hace magia sobre el terreno de juego. Conducciones geniales, desequilibrantes y pases que solo ven futbolistas privilegiados.

Pedri encajó en el fútbol del Barça desde que llegó ya en un lejano 2020 como apuesta personal de quien entonces era director deportivo de la entidad azulgrana, Ramon Planes. Ha encajado tan bien que si no se supiese que es canario y se formó en la escuela de la UD Las Palmas, podría pasar por un futbolista más de los muchos surgidos de La Masia. Brilló con Koeman y también con Xavi y ahora sobresale con Flick, entrenador con el que la temporada pasada consiguió frenar la mala racha de lesiones de cursos anteriores. Pedri, injustamente tratado en el último ‘Balón de Oro’, no estando entre los diez primeros de la clasificación, tiene el mismo sentimiento culé que canteranos de toda la vida como Cubarsí, Lamine, Fermín, Bernal, Casadó...

Lo demostró el pasado martes en la eliminatoria de Copa contra el Atlético de Madrid. Había vuelto a jugar un par de ratos contra el Levante y el Villarreal tras más de un mes lesionado. Estaba para aguantar unos 70 minutos, pero su compromiso con el equipo y el club hizo que se la jugase. Iba a ser reemplazado por Flick en el tramo final del encuentro, pero pidió seguir. Apenas tenía fuerzas, pero se lo dejó todo en el campo. Acabó exhausto y ovacionado por un público que ya tiene en el canario a un ídolo. Es ya el mejor centrocampista del mundo y solo tiene 23 años.