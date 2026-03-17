Xavi Espart y Álvaro Cortés llegan para quedarse

La Masia siempre sale al rescate. Nunca falla. Cuantas veces hemos leído esto y cuánta razón y peso va ganando a medida que pasa el tiempo. Es una fuente inagotable de talento. Brotan chicos (y chicas) que salvan los muebles en situaciones complejas, ante contratiempos inesperados. Es algo que Hansi Flick ya sabía cuando aterrizó en el Barça y que está exprimiendo siempre que puede y que las circunstancias invitan a ello.

Los últimos nombres de La Masia que han aterrizado en el primer equipo y que se han consolidado son Xavi Espart y Álvaro Cortés. El de Vilassar ya estuvo todo el primer tramo de curso a las órdenes de Flick, pero no llegó a debutar. Sí lo ha hecho esta última semana. Una serie de inclemencias en el primer equipo han invitado a que el técnico alemán confíe en él. Y la respuesta ha sido excelente. Tanto en los minutos finales en Newcastle, en todo unos octavos de final de Champions, como el otro día ya como titular ante el Sevilla en Liga, el lateral ha ofrecido un rendimiento por encima de lo esperado a sus 18 años.

Dos culés de cuna

En el caso de Cortés, todavía espera su turno para cumplir el sueño de vivir sus primeros minutos con la primera plantilla. Se da el caso de que ambos son culés hasta la médula, de cuna. Álvaro está concienciado en triunfar de azulgrana pese a la enorme dificultad y excelencia requerida para ello. Solo unos pocos logran ese hitos. Estuvo calentando el otro día el aragonés y quizás el contexto, el resultado a favor y demás invitaban a otro posible estreno (sería el décimo debutante de cantera con Hansi). Pero finalmente no se dieron las circunstancias. Seguirá, salvo sorpresa, el capitán del Barça Atlètic estos días en dinámica y habrá más oportunidades. Hay un encuentro ante el Rayo Vallecano el domingo que llegará tras un previsible gran esfuerzo frente al Newcastle en la vuelta de octavos.

Cortés y Dani celebran un gol del filial con Guillem Víctor / Gorka Urresola

Álvaro es un jugador muy joven (20 años), pero, al mismo tiempo, experimentado porque sabe lo que es jugar ya unos cuantos partidos en categorías profesionales como son la Segunda y la Primera RFEF. Además, tiene un físico privilegiado, totalmente listo para la élite. Y Flick ya lo valoró recientemente. Salvo sorpresa, el zaragozano renovará su contrato proximamente. Y veremos cómo queda la confección del primer plantel para la próxima temporada.

Opositan a estar fijos el próximo curso

Pero tanto Espart como Cortés opositan fuertemente. Los dos ofrecen prestaciones más que de sobras para mantenerse en lo más alto, aunque luego serán las oportunidades y el cómo las aprovechan lo que marcará su camino. Una vez más la ‘pedrera’ del Barça aparece como un salvavidas ante situaciones límite. Y, una vez más, la respuesta es intachable.