Xavi se cubre las espaldas

Ante las dudas sobre las posibilidades de fichar en verano, el egarense ha pedido renovar a Sergi Roberto y Sergio Busquets Tampoco quiere que se hable del futuro de Ansu porque cuenta con él

El Barça no pudo fichar en invierno y todavía no sabe si lo podrá hacer en verano. El presidente del club, Joan Laporta, dijo la pasada semana en una rueda de prensa en la que tocó todos los palos que estaban preparados para cubrir las demandas del entrenador, Xavi Hernández. Lo cierto es que desde la dirección deportiva están preparados para ello, pero también lo es que todo dependerá de lo que el Barça sea capaz de rebajar su masa salarial y del Fair Play financiero que tenga según los parámetros de LaLiga que preside Javier Tebas, con quien el Barça está condenado a hablar a pesar de que las relaciones entre ambas partes no son demasiado buenas.

Es por ello que Xavi ha preferido, de momento, cubrirse las espaldas. Le gustaría poder fichar un lateral derecho, siendo Juan Foyth su preferido, pero sabe que la contratación del argentino es más que complicada por no decir imposible, pues el Villarreal pedirá una importante suma de dinero por el campeón del mundo. Por ello, no ha dudado en pedir la renovación de Sergi Roberto, un jugador que puede serle muy útil en determinados momentos por su polivalencia, pues puede actuar como lateral y también puede hacerlo en el centro del campo, lugar en el que se formó como jugador en su etapa en la Masia y en el que jugó en sus primeros años en el primer equipo.

Le pasa lo mismo al técnico de Terrassa con la posición de medio centro. Parecía claro que ésta iba a ser la última temporada de Sergio Busquets en el Barça. El jugador de Badia necesitaría un sustituto si se marcha y Xavi tomó partida por Zubimendi, jugador de la Real Sociedad. Su cláusula de rescisión es de 60 millones de euros y su fichaje no tiene consenso en el club, por lo que su llegada también parece imposible, especialmente si tenemos en cuenta los problemas del Barça con el Fair Play financiero. Así es que el egarense ha pedido que Busquets siga un año más. Trata de convencer a su capitán y espera que el club obre en consecuencia con una oferta que todavía no ha llegado hasta su representante.

EL ATAQUE

Xavi quiere asegurarse que tendrá una plantilla competitiva la próxima temporada. Y, por lo que pueda pasar, pide la continuidad de los jugadores en los que cree. En la misma dirección se entiende que el entrenador catalán haya pedido que no se hable más del futuro de Ansu Fati. Cuenta con él para la próxima temporada a pesar de que ahora tenga poco protagonismo. Entre otras cosas porque tampoco sabe si le llegará algún refuerzo para el ataque. Vitor Roque es un objetivo, pero tampoco será sencillo que su precio encaje con el Fair Play. Así es que Xavi, de momento, prefiere cubrirse las espaldas.