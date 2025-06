Xabi Alonso, puerta grande o enfermería

Perform

Xabi Alonso ha revolucionado el Real Madrid nada más llegar. Desde su primer día ya se han visto claras las grandes virtudes de un técnico llamado a ser clave en el próximo lustro de los blancos. Su enfoque metódico y táctico y le acerca mucho más a entrenadores del perfil de Mourinho o Rafa Benítez (teniendo en cuenta las diferencias entre estos dos) que a otros como Zidane o Ancelotti, que tenían otras virtudes.

Ya en el primer entrenamiento, además, se ha dejado ver su insistencia con los futbolistas, apretándoles en detalles, siendo minucioso y tratando de enseñarles, cosa que no siempre ha salido bien en equipos plagados de estrellas.

No es que con Carlo Ancelotti se trabajara menos, pero Xabi va un paso más allá en su tozudez con los jugadores, además de ser un perfil de entrenador con una metodología más moderna y contar con un cuerpo técnico más amplio que el italiano.

Con el tolosarra nadie se va a librar de un esfuerzo, al menos en el entrenamiento, y el que lo haga puede ver las consecuencias con su protagonismo en el equipo. La apuesta de Xabi Alonso parece clara: él es el que manda y decide, no los jugadores. Ha quedado en evidencia incluso en las imágenes que ha mostrado en redes sociales el propio club, que se ha empeñado en que quede claro que el método de su nuevo entrenador no distingue entre unos jugadores y otros, aprieta a todos.

Xabi Alonso cuenta con un factor clave a su favor para que su fórmula tenga éxito. Hablamos de un exfutbolista que lo ha ganado todo como jugador y que es una leyenda, con todo el respeto que eso puede imponer a sus actuales discípulos.

El nuevo entrenador les ofrece una oportunidad de oro a Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía. Si trabajan al máximo y están dispuestos a sacrificarse tanto en los entrenamientos como en los partidos siguiendo sus instrucciones tácticas, pueden lograr grandes cosas.

La pelota está en el tejado de los futbolistas, concretamente de las estrellas. Las mismas que en este último año han dejado mucho que desear en tareas tan importantes como la presión sin balón, algo de lo que ya advirtió Luis Enrique a Mbappé durante su etapa en el PSG.

Si los jugadores no se involucran y dan la espalda al 'método Xabi', las discrepancias no tardarán en aparecer. Eso sí, si no están con él, que se preparen. Como ya advirtió Aleix García, que le tuvo en el Bayer Leverkusen, "a Xabi Alonso no le gusta el cachondeo, los entrenamientos son para trabajar y si tiene que pegar cuatro gritos, los pega".