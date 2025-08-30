Xabi Alonso tiene solo un equipillo

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, momentos antes del partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Mallorca / EFE/Sergio Pérez

A Xabi Alonso le queda un mundo para que el Real Madrid empiece a ser un equipo. Florentino Pérez le ha fichado a cinco jugadores, algunos de los cuales le van a sumar pero las incorporaciones no son suficientes para hacerle la vida fácil al nuevo entrenador.

Huijsen y Carreras, especialmente este último, tienen madera para que convertirse a la larga en una parte importante del corazón de este equipo y asimilar el ADN que les puede transmitir veteranos que ya vuelven a estar dentro de la dinámica del equipo como es el caso de Carvajal. Estos jugadores, Huijsen y Carreras, reforzarán la defensa que, con la llegada de Milito, pasa a ser una línea fuerte. Trenk es un jugador técnico, pero es lo que vulgarmente se llama un 'picha fria'.

Delantera tocada

Arriba, Xabi Alonso cuenta con elementos determinantes como Mbappé o Vinicius. Otra cosa, y muy diferente, es como afrontan la temporada a nivel mental el brasileño y su compatriota Rodrygo. Uno porque está peleado con el club para obtener una mejora de contrato y peleado con el mundo por no recibir en su día el balón de oro. Un chasco del que todavía no se ha recuperado. Toda esta frustración se le nota en el campo. Se percibe. Es un jugador frustrado, abatido, sin chispa.

Y Rodrygo también está con la cabeza fuera de lo que toca, tras ver frustrada su voluntad de salir de la entidad a final de temporada. Xabi Alonso no solo deberá ser entrenador sino también psicólogo para recuperarles si quiere que esto empiece a ser un equipo. La ventaja es que con estos dos jugadores de bajón, Mbappé se siente más líder que nunca. Y el francés es muy bueno.

El principal problema

El principal problema para el técnico español, sin embargo, está en el centro del campo donde, como Ancelotti, seguirá sufriendo por la ausencia de un jugador como Kroos, por no tener a un organizador con jerarquía que coja la manija del juego del equipo. Guler lo intenta, pero no es mucho mejor que Pablo Torre, por poner un ejemplo. A un mediocentro del Madrid hay que pedirle mucho más de lo que da Guler o Ceballos, jugadores intermitentes todos ellos. Florentino ha fichado Mastantuono y habrá que darle tiempo a este jugador que parece tener solo una pierna, la zurda.

Este Madrid no tiene una pinta excelsa. Mejorará la competitividad general y la solidez en defensa. Y queda claro, por primera vez, que en ataque manda Mbappé. Pero de aquí a tener un equipo...