Xabi Alonso, más solo que la una

Xabi Alonso se va qudando solo en elRealMadrid. Sus compañeros de viaje lo van dejando, poco a poco, a un lado, a la cuneta.Y ya son contados con los dedos de una mano los que le acompañan en este turtuoso camino de los que están llamados a ser sus últimos días como entrenador del Real Madrid. Los voceros de Florentino dicen que tiene las horas, no días, contadas y, argumentan que ya no le salvan ni unos buenos resultados en los próximos partidos.Veremos si es así porque recordemos que Xabi Alonso es heredero de Mourinho, un técnico a quien Florentino Pérez le tiene mucho aprecio. Le debe costar más echar a este que a otro técnico.También dificulta el cambio el hecho de no tener nadie en la sombra. ¿‘Cono’ Arbeloa está listo para asumir un reto de estas características? ¿Es Solari quien debe coger el relevo? Raul no, por ser non grato. Zidane no quiere porque espera a Francia post Mundial.. El relevo no está nada claro.

Quienes dejan a Xabi Alonso tirado a su suerte es un grupo importante de jugadores del vestuario. Son muchos los que se bajan del carro y van a dejarle solo en el partido contra el Alavés.Huelen a muerto y quieren clavarle el puñal en la espalda para que no se levante. Y para forzar a Florentino al cese. Un cese cantado desde el día que tuvo el enfrentamiento con Vinicius y Xabi Alonso tuvo que claudicar.

Para este partido contra elAlabés, Xabi recupera a Huijsen pero pierde a Rüdiger. Y Valverde está entre algodones. Mbappé, duda hasta última hora. En total tiene a estas horas 11 bajas, la mitad del equipo en la enfermería o alegando molestias que les pueden impedir defender a su entrenador sobre el césped de Mendizorroza. Está siendo la historia de un desamor porque, pese a conocer la casa, no ha sabido encontrar ese espacio entre el despacho de entrenador y la sala de los jugadores. Esa convivencia tan necesaria en un equipo con tantas vacas sagradas como las que hay el Real Madrid. Muchos vienen de ganar dos Copas de Europa y no admiten lecciones de un aprendiz de Guardiola.