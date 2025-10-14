A este Willy Hernangómez habría hasta que renovarlo

Un motivado Willy Hernangomez diminó los aros en Belgrado / EFE

Pocos habrán criticado más que yo el rendimiento de Willy Hernangómez en el Barça, sobre todo la temporada pasada. Problemas físicos, una cierta apatía en determinados momentos y una aportación a años luz de su salario lo convirtieron de ilusión en pesadilla para los intereses barcelonistas.

El madrileño ya trató de rebelarse en la fase final del curso pasado, aunque su flojo Eurobasket alimentó la convicción de que su futuro estaría lejos del Palau el próximo 1 de julio una vez cumplidas las tres temporadas con salario creciente por las que fichó en el verano de 2023 procedente de los Pelicans de Nueva Orleans.

Lo fácil habría sido bajar los brazos e ir dejando que pasasen las semanas, pero el pívot ha demostrado tener más carácter del que le presuponía y ha aprovechado el verano para dar un giro a su nivel físico. Ahora está más estilizado, más ágil, más móvil y, sobre todo, con más confianza.

De verlo en el banquillo superado por los acontecimientos a disfrutar con sus celebraciones tras un 'dos más uno' o aprovechar los minutos como acaba de hacer en Belgrado hay años luz. Y, seamos francos, el baloncesto nacional no ofrece muchas alternativas mejores. Quizá se podría nombrar tan solo a Fran Guerra o a algún 'cupo' como Luka Samanic o Juan Fernández.

Willy Hernangómez, merecido MVP ante el Maccabi / FCB

Habría que esperar a que estos brotes verdes tengan continuidad. En ese caso, tocaría sentarse a discutir largo y tendido para acordar una importante reducción salarial muy por debajo de los aproximadamente 4,5 millones de euros brutos que percibirá en el presente curso.

Ante el Maccabi, el mayor de los Hernangómez posteó con decisión, se mostró muy seguro (7/8 de dos y 5/5 en tiros libres), valoró +27 en tan solo 14:03 y, lo más importante, disfrutó. Del "en ocasiones había perdido la ilusión por el baloncesto" a disfrutar como un niño con cada jugada hay mucha diferencia.

De ser un interior diferencial a deambular como uno más por las pistas es la diferencia entre hablar de una renovación o dejar que el contrato se extinga como una vela de cera en una noche a oscuras. El '14' del Barça ha dado por fin el paso adelante que se le exigía y toca esperar acontecimientos.

Joan Peñarroya lleva esperando a este Hernangómez desde que llegó el banquillo, una versión de la que tampoco pudo disfrutar su predecesor Roger Grimau. De hecho, siempre ha tenido bastante buen rollo con el egarense. Tras sentirse ninguneado y sufrir mucho en la NBA pese a reinar en el Eurobasket de 2022 como MVP, Willy necesita alegría y parece haberla encontrado por fin. ¡Que siga!