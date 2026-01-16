Esto vuelve a ser “el Dakar”. Se lo dice un “boomer”

Cuando Thierry Sabine decidió crear el Dakar lo definió como “la última posibilidad de aventura del siglo XX”. Adentrados ahora en el XXI, el concepto de aventura ha cambiado bastante, no sólo en una carrera tan épica como ésta, si no en la vida en general.

De todas las ediciones que este rally lleva celebradas en Arabia Saudí, esta está siendo, sin duda, la más interesante. Con cambios de líder permanentes, victorias de etapa relativamente repartidas y, afortunadamente, pocos accidentes (crucemos los dedos) con una trascendencia física relevante.

En los últimos tiempos se dice que lo que antes era una prueba de resistencia se ha convertido en una lucha contra el reloj, con diferencias mínimas entre los participantes en una extenuante lucha al sprint.

Sin embargo, este Dakar está resultando una competida y atractiva edición en la que se combinan velocidad, cierto, pero también resistencia y, hasta cierto punto: también aventura.

Hemos asistido a etapas emocionantes dominadas un día por pilotos de una u otra marca -tanto en coches como en motos- que a la siguiente jornada cedían el papel protagonista a la competencia para relevarse de modo alternativo en los roles de vencedores y sufridores. Algo que hacía tiempo que no sucedía.

Este Dakar del 48 aniversario está siendo de los mejores que recuerdo. Con sus fallos, es verdad. Y algunos difícilmente justificables. Pero, en general, el trabajo realizado por el equipo comandado por David Castera está siendo muy aceptable.

Decir que el “verdadero” Dakar era el que se disputaba en Africa parece ya superado. El diseño del recorrido de este año, exigente y con muchas trampas agazapadas a lo largo del mismo, está siendo el más demandante de cuantos se han corrido en ese país y, sobre todo: muy selectivo.

Hemos visto a especialistas del desierto sufrir en la arena, a maestros de la navegación perderse irremisiblemente, a genios de la estrategia naufragar con sus planteamientos, y a los reyes de la velocidad siendo destronados por nuevos príncipes de la gestión del tiempo y el espacio.

En el Dakar sigue habiendo quien confunde la carrera con unas vacaciones de lujo. Espabilados que convencen al pagano de turno para que les subvencione sus ansias del like. Y atontad@s en general, con forma de influencer, que banalizan el mérito de participar en una carrera donde un fallo o una bobaliconería se puede llegar a pagar con la vida. Por qué aunque los verbos “estar” y “participar” sean ambos intransitivos, no significan lo mismo. Ni mucho menos.

Sigue habiendo quien “participa” en el Dakar simplemente para “estar” en él. Mientras este primer verbo normalmente demanda un complemento de régimen, el segundo no admite complemento directo al tratarse de un copulativo. Y de eso último, semejantes sujetos sí que saben.

Los Al-Attiyah, Sanders, Roma, Sainz, Lategan, Shareina, Canet… y las Sanz, Gutiérrez. Romero y compañía no sólo “participan”, sino que con su competitividad demuestran que ellos y ellas sí saben “estar”.

Al resto, la ley del desierto les pone en su sitio y les manda de vuelta a casa cuando el motor del avión de ida apenas ha tenido tiempo de enfriarse.

Un Dakar así, sí (se lo dice un boomer)… Pese al “sport washing” al que está asociado, y que no podemos obviar en ningún análisis riguroso más allá de las tonterías a vuela pluma de las redes sociales.