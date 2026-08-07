Lo ha vuelto a hacer: Laporta se la pega a Florentino con Rodri

El mes de agosto suele traer sorpresas en el mercado. Algunas veces, los fichajes dan giros tan inesperados que en solo 24 horas pueden variar el estado de ánimo de las aficiones. Y eso es lo que sucedió ayer con Rodri. SPORT informó a primera hora de la mañana que su fichaje por el Madrid había saltado por los aires. La ruptura se dio durante la noche del miércoles y algo gordo debió pasar para que el futbolista cerrase definitivamente la puerta al club blanco cuando, por fin, podía regresar a su ciudad por la puerta grande.

Tal vez, Florentino Pérez volvió a subestimar la paciencia de un futbolista que acabó como el mejor del Mundial y rompió la baraja de una operación que nació torcida. Al Madrid nunca le convenció Rodri. O, mejor dicho, a su directiva. No es un futbolista mediático, no marca muchos goles y encima fue cabeza de cartel de la oposición a la presidencia en las últimas elecciones. Rodri tuvo que hacer un Mundial descomunal para entrar en la lista del Madrid y, a la mínima, se torcieron las cosas.

La bomba acababa de estallar y el jugador estaba en el mercado. No hay que ser muy listo para saber que el Barça conoció la noticia al minuto y si hay alguien que huele sangre en este mercadeo del fútbol, ese es Joan Laporta. Era la oportunidad de oro para darle el enésimo revolcón a un Florentino Pérez que sigue persiguiendo al Barça en los juzgados y que intenta en la UEFA que le sancione. Y dicho y hecho. Deco se puso manos a la obra y dejó el fichaje encarrilado, que no cerrado.

El Barça está cerca de birlarle algo más que a Rodri al Madrid. Le quitaría el futbolista que más necesita el equipo blanco para que pueda funcionar. Porque por mucho que se empeñe Florentino en firmar a jugadores eléctricos, al Madrid le falta alguien que tome la manija del equipo y haga jugar. Puedes tener muchos futbolistas que marquen goles pero, si no creas nada, es muy complicado ganar títulos. Aquí gana el Barça y gana Rodri porque el estilo del Barça le va como anillo al dedo. Y pierde, de nuevo, el Madrid y Florentino. La afición blanca ayer echaba humo...