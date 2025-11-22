A vueltas con el precio de las entradas

El Barça vuelve este sábado al Spotify Camp Nou. Todos los barcelonistas están felices por regresar a casa casi dos años y medio después y tras un exilio en la montaña mágica de Montjuïc. O no. Y es que en el barcelonismo nunca hay paz, siempre hay bandos y opiniones para todos los gustos. Y más en estas fechas en las que ya se ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral. Con la presentación de ‘Nosaltres’, el grupo que lidera Víctor Font, y la próxima de Xavi Vilajoana. También pronto será el turno de Marc Ciria.

El debate está centrado ahora en el precio de las entradas en el regreso al Spotify Camp Nou y en si la junta directiva respeta o no al socio de la entidad. Las localidades para el partido ante el Athletic iban desde los 199 euros la más barata a los 589 la más cara, con un 20% de descuento para los socios. Ciertamente, son caras y quizá se podría haber facilitado la presencia de más socios en el estadio en un día tan especial, pero también lo es que la decisión acaba siendo un premio para los socios que han acompañado al equipo en el Olímpic Lluís Companys durante el exilio y tuvieron preferencia para adquirir el abono de la presente temporada. No es recibo que protesten ahora los socios que abandonaron al equipo en Montjuïc. Porque lo grave es que en un club que tiene unos 83.000 abonados solo algo más de 23.000, entre las dos temporadas, fuese a apoyar al equipo. Lo de que ahora quiero ir porque es muy cómodo ir hasta Les Corts y antes prefería quedarme en casa y ver el partido por televisión porque subir la montaña era una odisea como que no. Y más teniendo en cuenta que ha quedado demostrado en todos estos largos meses que subir al Olímpic no era subir al Everest, como creían algunos.

Así que veo bien que un día histórico como el de este sábado esté reservado a los que no dejaron de apoyar al equipo y que la junta directiva haya decidido hacer caja con el resto de localidades hasta llegar a 45.000. Entre otras cosas porque saben que se agotarán y porque decisiones como esta sirven para mejorar la economía del club. Porque los mismos socios que ahora protestan por el precio de las entradas del partido contra el Athletic, lo harán si el Barça no gana títulos, no puede fichar a los mejores jugadores o no puede retener a Lamine Yamal.

Deben entender que el Barça está en la actualidad en un momento de transición, con un buen número de pérdidas por haberse ido a jugar lejos del Spotify Camp Nou y por volver todavía con una capacidad reducida. Hay que sacar dinero de debajo de las piedras. Sea de la manera que sea. También vendiendo entradas a los ‘guiris’.