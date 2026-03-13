El voto que legitima al presidente

Las del domingo serán las novenas elecciones a la presidencia del Barça desde el regreso de la democracia. Las primeras fueron en 1978 y las ganó Josep Lluís Núñez, que se mantuvo en el cargo durante veinte años. Desde entonces, la participación ha fluctuado entre el porcentaje mínimo registrado respeto al censo, un 34,38% en el 78, y el mayor porcentaje de participación, un 53,79% en 2003, cuando Laporta logró su primera victoria. De hecho, las segundas elecciones con mayor activación también coronaron a Laporta, fue en 2021 con un 50,42%. Otro dato relevante:los dos triunfos de Laporta son los únicos en los que la participación ha superado el 50% del censo electoral. En el resto, nunca se llegó a la mitad de quienes estaban llamados a las urnas.

Nuñez fue presidente del Barça durante 22 años / Fernando Zueras

Sin embargo, Sandro Rosell sigue siendo el presidente que, en términos absolutos, ha recibido más apoyos: fue en 2010 con 35.021 votos que le dieron la presidencia. Es curioso que, porcentualmente, su victoria fuera la quinta con menos movilización de la historia democrática (57.088 votos, 48,11%). Eso sí, Sandro y Laporta han sido los únicos cuyo poder de convocatoria ha provocado que los votos absolutos superaran los 50.000 socios y socias. El tardonuñismo, por su parte, provocó el efecto contrario: 34,38% con 31.485 votos. Si hablamos del porcentaje logrado por los presidentes ganadores, solo Núñez en 1978 ganó con menos de la mitad de los votos emitidos. El resto, todos superan el cincuenta por ciento y, sin embargo, los dos porcentajes más bajos son propiedad de Laporta, tanto en 2003 (52,6%) como en 2021 (54,2%), en este caso muy cerca del 54,6% de Bartomeu en 2015.

Joan Laporta visitó la redacción de SPORT / Dani Barbeito

De todos estos datos, a los que falta añadir el porcentaje de votos obtenidos respecto al censo total, puede concluirse que la legimitidad del presidente electo es objetivamente total en cualquier caso, pero también que su legitimidad social depende también de una movilización masiva. Gane quien gane, sea Laporta o Font, es necesario que la movilización sea masiva y que de esa participación surja de forma poderosa la capacidad para gobernar el club en un momento que, pese a todo, sigue siendo delicado a nivel económico y en el que será imprescindible no equivocarse. Si el socio avala la continuidad de Laporta, tocará pedirle que, tras evitar la quiebra técnica provocada por la herencia, dé un paso más y, más allá del proyecto deportivo, inicie el camino definitivo de la recuperación económica. A Font, si gana, se le pedirá lo mismo y, también, la modernización estructural que ha prometido en campaña. Lo más importante, sin embargo, será que puedan trabajar sin ruido. Y eso pasa por no fallar el domingo.