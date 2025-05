Volverán más fuertes

El banquillo del FC Barcelona en la recta final del Arsenal-Barça de la final de la Champions Femenina 2024/25 / VALENTÍ ENRICH

Hemos normalizado que este equipo gane siempre. Están obligadas a ganar porque es un equipo de época, de era futbolística. Y se regeneran y regeneran. Y no se cansan de ganar. Han cambiado jugadoras e incluso entrenador y seguían ganando.

El nivel de exigencia es muy alto y no hay que olvidar que iban a por la cuarta Champions League en cinco temporadas y la tercera consecutiva, que se dice pronto. Habían convertido el ganar en casi una rutina y ahora en la derrota nos queda un enorme desazón porque con ellas, con estas campeonas no estamos acostumbrados. Como bien decía el maestro Johan Cruyff, “lo difícil no es llegar, lo verdaderamente difícil es mantenerse”.

Y el Barcelona femenino, aun en la derrota, está luchando en la élite del fútbol mundial. Pierden los que llegan a las finales. Solo los grandes. Esta vez ha sido el Arsenal el que le ha demostrado al Barcelona lo difícil que es ganar siempre. No se puede ganar siempre por más que este equipo, a pesar de la derrota, es un enorme ejemplo a seguir de ambición y competitividad.

Ver la enorme ilusión que generan en la masa social del barcelonismo. Concitar a más de 16.000 aficionados en Lisboa demuestra que es un equipo que engancha y apasiona. Una sección muy, muy viva. Cayó con orgullo aunque no estuvo a la altura de lo esperado. No me gustaría que esta derrota empañe un ciclo y una temporada, una vez mas a un nivel extraordinario. Todos queremos más, está claro y debe servir de acicate de futuro.

Las lágrimas de nuestras campeonas al acabar el partido y perder ante el Arsenal demuestran la ambición y las ganas de ganar y volver a ganar que tiene este equipo. Lágrimas de rabia por un sueño y una ilusión rotas. Deben tomar nota de los errores cometidos en una grandísima temporada para volver, volver y volver a intentarlo.

Es momento de tomar impulso y regresar con más fuerza. Cuando uno pierde y ademas no está muy acostumbrado a perder es cuando más se da cuenta de que no es tan fácil ganar tantos y tantos títulos. No me quedan dudas de que volveréis y volveréis más fuertes. Ese es el nuevo desafío.

No quiero olvidar otra parte negativa o el otro pero que tuvo esta final, el hecho de que La Liga hiciera coincidir el horario con otras citas importantes. ¿O acaso la Liga no tenía otra hora para poner su horario estelar para la jornada de la permanencia que solaparse con lo más emocionante de la final de la Liga de Campeones femenina?, como si la marca Barça no se beneficiara del escaparate internacional de otro posible éxito de las féminas. Que no quede en el olvido el feo al fútbol femenino azulgrana.

Gracias, Sr. Tebas, una vez más. Incluso muchos aprovechando esta y otras excusas varias, le dan mucha menos visibilidad de la que le corresponde a un equipo que está escribiendo páginas de oro en el fútbol femenino español y mundial aun en la derrota.