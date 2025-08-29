Vivir 'al límite salarial', un problema que no solo es del Barça

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se saluda con Joan Laporta, presidente del Barça, en la asamblea de la patronal de clubes que tuvo lugar en 2023. / LALIGA

El ciclo de los fichajes ya nunca termina con el anuncio del futbolista con su nueva camiseta. Una prenda que podrá llevar en el campo si su equipo consigue inscribirle. La convivencia de los clubes españoles con el límite salarial no está siendo fácil, pese a ser un mecanismo que se instauró en 2013. Coincide con la llegada de Javier Tebas a la presidencia de LaLiga, quien hace bandera de una fórmula que no se aplica con tanta rigidez en otros campeonatos.

Esta medida venía pergeñándose desde hace tiempo y tenía como fin evitar los desmanes que se habían producido años atrás y que habían llevado a los clubes a un endeudamiento generalizado que en algunos casos terminaba con su desaparición o la refundación de las Sociedades Anónimas Deportivas. Otra figura creada mediante la Ley del Deporte para frenar los agujeros negros de la gestión de LaLiga, aunque ello supusiera la concentración de la propiedad en unas pocas manos.

EL ANTAGONISMO DE LA PREMIER

En síntesis, el ‘fair play’ no deja de ser un modo de vivir: tanto ingreso, tanto gasto. En la práctica, esto obliga a los equipos a convertir en ordinarios conceptos que antes eran extraordinarios, como las ventas de jugadores. La lógica es opuesta a la expansiva que se vive en Inglaterra, donde un equipo recién ascendido a segunda (Championship), el Wrexham del hollywoodiense Ryan Reynolds, ha invertido tanto en fichajes como el Barça, campeón de LaLiga (27 millones). Para Tebas, “en la Premier se derrocha el dinero” y LaLiga es “la más eficiente en cuanto a inversión deportiva”.

El responsable de la patronal siempre ha querido desligar gasto de éxito, alegando que en el país más inversor, donde los propietarios son mayoría desde hace años, “tienen que poner todos los años dinero de su bolsillo”. Sin embargo, el análisis de las auditorías de los equipos de LaLiga muestra cada año avales y ampliaciones de capital para llegar a los objetivos previstos. Con el cinturón apretado, los equipos pierden dinero, pero lo hacen a costa de, en algunos casos, perder talento que la Premier y otros actores del tablero se llevan a precios que están por encima del mercado español.

MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN

En entidades como el Barça, que trabaja siempre por el 1:1 para inscribir a todos sus jugadores, su modelo polideportivo de secciones, le perjudica llevándose el 20% del techo de pagos. Las tan mencionadas ‘palancas’ son una fórmula que popularizó el club, pero a la que han tenido que afiliarse el resto de equipos que han lidiado con el margen de gasto. Es la forma más directa de ampliar la previsión, pero no siempre es suficiente para amoldarse a las reglas de un mecanismo que LaLiga ha tenido que flexibilizar. Y aun así no se han evitado los problemas, un peaje que se considera necesario para la estabilidad.

Martín Zubimendi, uno de los jugadores que ha puesto rumbo a la Premier desde LaLiga este verano. / AP

Es una estrategia de sostenibilidad a largo plazo que se enfrenta con el presentismo de la industria deportiva, donde la burbuja del presente termina por dominarlo todo. Los actores principales del negocio así lo piensan. Así se producen fichajes impensables hasta hace nada, como el de Gabri Veiga al fútbol árabe. Porque, para volver siempre hay tiempo -no así para arreglarse la vida con un contrato-, mucho más del que tienen los clubes para vivir al límite salarial cada temporada.