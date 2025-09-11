Vivir más feliz sin excusas

Hansi Flick en un momento del Levante-Barça de LaLiga 2025/26 / Dani Barbeito

Regresa la Liga, en el Johan y en domingo, 14. Las cosas de Cruyff. Sin el Camp Nou y con catorce jugadores acabados de llegar de sus compromisos de selecciones pero, un día más, sin excusas por parte del entrenador. Da gusto.

Las fechas FIFA generan debate porque nunca llegan en buen momento y porque a menudo provocan efectos colaterales que condicionan la primera alineación de club. Esta vez ha caído De Jong, con Países Bajos. Además Raphinha llega de jugar en Bolivia, a más de 4.000 metros de altura, y huele a banquillo mientras los brasileños del Real Madrid han sido indultados por su seleccionador, el viejo amigo blanco Carlo Ancelotti.

Trabajo para los despachos. Para Flick, que sabe lo que se cuece porque dirigió dos años a Alemania, todo forma parte de la normalidad. Si no está Frenkie saldrá otro compañero y lo mismo sucede con Raphinha. Esto es el Barça.

Dotar de identidad al grupo

Ante el Valencia no jugará De Jong ni tampoco Balde ni Gavi, también lesionados. Este factor, como todo el mundo sabe, también forma parte del fútbol. Por eso el club trata de mejorar cada año la plantilla y por eso el entrenador trabaja para conseguir que cada uno de sus futbolistas sea útil cuando la ocasión lo requiera.

Casadó substituirá a Frenkie; Gerard Martín hará de Balde y entre Fermín y Olmo cubrirán perfectamente la ausencia de Gavi. Y como, lamentablemente, no van a ser los únicos que van a caer esta temporada, quién sabe los movimientos que va a tener que hacer Flick para llevar a su equipo hasta los objetivos marcados. Lo (muy) importante es dotar de identidad al grupo para que las ausencias se noten cada día menos.

El momento aconseja disfrutar con el equipo. Definitivamente, las excusas aburren

La misma canción triste

La misma canción triste sigue sonando, por ejemplo, con Iñigo Martínez. Tiene 34 años, una condición física que aconsejaba, como mínimo, empezar a pensar en un recambio, y se ha querido ir. Es verdad que el central vasco jugó muy bien pero también que el Barça encajó muchos goles -72 en 59 partidos-.

Toca mejorar los efectos colaterales de la 'línea Flick'. Lo mismo sucede con Lewandowski, inmerso ya en su última temporada como azulgrana. Será Ferran u otro futbolista quien le quite minutos pero el proceso entra dentro de la lógica y está bien vivirla sin que todo parezca un drama.

¿El Balón de Oro un problema?

Porque puestos a discutir, parece que la opción de que Lamine Yamal gane su primer Balón de Oro también es un problema. Se debate la conveniencia de que el crack de Rocafonda se llene la barriga demasiado pronto. Debutó pronto, marcó pronto, se convirtió en crack pronto y como consecuencia, ganará este premio pronto.

¿Dónde está el problema? ¿Alguien no ha entendido que este chico tiene una personalidad extraordinaria producto de los tiempos y circunstancias que le ha tocado vivir?

El domingo el Barça juega en el Johan. Si Cruyff pudiera disfrutar de este equipo, de la juventud, de su fútbol, no hay duda de que estaría muy feliz. Pues eso: también es una gran opción disfrutar más que sufrir.