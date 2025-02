¡Viva Real Madrid Televisión!

Florentino Pérez, proclamado presidente del Real Madrid hasta 2029 / EFE

En la previa de un partido que puede ser clave para el devenir de esta Liga y viendo como flojea el equipo merengue en defensa y en su juego en general, la táctica para salir victoriosos pasa por los despachos y estudios televisivos. No hay nada que se les dé mejor a los merengues que presionar mediáticamente para tapar carencias futbolísticas.

Todo empieza con un divertido comunicado denunciando el mal arbitraje sufrido ante el Espanyol: sí, la entrada a Mbappé era roja, de eso no hay duda alguna, como tampoco la hay en la hipocresía y cinismo que visten algunos. No hace falta tirar de hemeroteca, podríamos hablar del balance positivo de penaltis o, si somos un poco más precisos, hablar de atracos varios de estas últimas temporadas.

Lo del Celta en la Copa del Rey fue de chiste y risa (si no eres celtista y eres madridista, claro), lo que ocurrió la temporada pasada contra el Almería más de lo mismo… pero como os digo, no hace falta tirar tan atrás. Tras todo el paripé del comunicado, del abusón yendo de víctima, del ladrón de guante blanco llorando por las esquinas tras haberle sido robado un caramelito, ocurrió algo poético. Os sitúo; primeros minutos del partido de copa en Mestalla en el que se enfrentan Barça y Valencia. Pedri recibe una entrada de roja -tan clara como la de Mbappé-, el árbitro a un metro no saca ni amarilla; no hay comunicados, se habla apenas un par de minutos sobre la jugada y a seguir con la vida. Dos jugadas idénticas en la conclusión, dos enfoques mediáticos completamente distintos. Así todo.

Luego vienen los amigos de Real Madrid Televisión, estos genios del humor infantil que se dedican a hacer videos chistosos, rozando la necedad, para presionar a los colegiados. Qué más da si en un partido el árbitro les favorece, pase lo que pase, sea cual sea el resultado, acabarán perdiendo el tiempo con su recopilatorio de imágenes acompañadas de una voz polémica para decirle al mundo que este está en contra de ellos.

A mí, que queréis que os diga, me divierten: no los videos en sí, sino la situación. Es como cuando una banda terrorista saca un comunicado pidiendo la paz en el mundo, o como esa vez que el gran Maradona fue imagen de una campaña contra las drogas. Tiene su gracia, no me digáis que no.

Me imagino a los reporteros y periodistas de esta gloriosa televisión reunidos tras un partido decidiendo como enfocar su siguiente ataque: -!Vamos a por el árbitro! -dice el jefe. -Pero…señor… nos han regalado un penalti… -le responde alguien. -Sí, pero ¿tú sabías que la prima del linier veraneó en la Costa Brava el año 1988 y comió butifarra con pan con tomate? Ahí tienes la noticia, su familia es del Barça y son filo catalanes. -Sí, señor. -le responde el reportero con gesto militar al mismo instante que todos salen de la sala bailando coreográficamente como Umpa Lumpas y gritando al unísono «Negreira, Negreira…».

Esta noche veremos el efecto de las presiones recibidas. Hoy, en este partido vital para apretar más la clasificación, donde el Atlético de Madrid, en caso de ganar, va a demostrar que es un claro candidato al título, hay mucho en juego. Cuando termine podremos concluir si videos y comunicados varios han surtido efecto. Pero como las risas no nos las quita nadie, a mí solo me queda gritar a los cuatro vientos: ¡Que viva Real Madrid Televisión!