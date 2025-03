¡Viva Ayuso (Juan)!

El Tourmalet / EP

Ayuso (Juan, por supuesto) es sabia nueva, en este caso en el ciclismo y más concretamente como estrella de la Volta que empieza este lunes en Sant Feliu de Guíxols. Para los que nos gusta el ciclismo incluso más que la fruta este joven corredor de apenas 22 años parece destinado a que por fin haya un referente de verdad para tomar el relevo de todos aquellos nombres nacidos y crecidos al sur de los Pirineos y que, sin duda, cualquier aficionado al deporte sabe recitar de carretilla.

Ya va siendo hora de que cuando a alguien se le pregunte por el nombre de un ciclista español no cite a Miguel Induráin o a Pedro Delgado, y no por qué no tengan actos heroicos que apuntar en las nobles páginas de los libros de ciclismo, sino porque cualquier deporte debe mirar al futuro, como el seguidor de un famoso equipo de fútbol que ahora se entusiasma con Lamine Yamal sin olvidar a Leo Messi. Las referencias de presente y futuro son importantes para mantener la llama de pasión hacia un deporte determinado.

Ayuso (Juan, por supuesto) tiene muchos retos por delante porque con 22 años, por mucho que Tadej Pogacar y Remco Evenepoel pusieran esa edad como techo de veteranía, todavía se crece en este deporte y se forma en los teatros de la montaña, el llano y la contrarreloj, que él domina a la perfección.

Vivimos todavía en un tiempo en el que hay que poner su nombre de pila acompañando al apellido para que Google, sobre todo, nos señale a un ciclista y no nos envíe hacia otros derroteros. Como tantas cosas, esta situación debe cambiar y por eso este joven corredor necesita carreras como la Volta para empezar a forjar el camino de estrella, no sólo del ciclismo, sino del deporte en general.

Por mucho que nos empeñemos los que saboreamos noche y día este deporte llamado ciclismo, Ayuso (Juan) todavía tiene que labrarse muchas victorias, incluida la de esta Volta, para que su nombre suene fuerte y de verdad, más allá de los círculos de la bicicleta. Quizá no se encuentre en el equipo mejor situado para destacar en el Tour, porque para el Tour, su equipo, el UAE, ya tiene a Pogacar y aunque se sonría puertas afuera, en la cocina, en la trastienda y en el sofá del conjunto liderado por el esloveno, se sabe que Juan nunca irá a la ronda francesa mientras el astro esloveno esté para ganar en París porque Tadej no quiere a nadie en sus filas que le pueda hacer sombra y no esté para ayudarlo.

Por esto, este año, se ha propuesto ganar en todas aquellas carreras en las que participe con un calendario alternativo al de su jefe. Si Pogacar va al Tour, Ayuso irá al Giro, y de la decisión del esloveno depende la participación de Juan en la Vuelta. Quizá suene fuerte que se sepa de antemano la ausencia en el Tour, cuando el Tour lo es todo, pero quizá, si gana el Giro, si continúa este 2025 exhibiéndose desde la pedalada inicial, el año que viene cambie la situación para que a esta joven estrella de la bici se la pueda ver como figura emergente en la salida del Tour 2026, desde su Barcelona natal.

De Barcelona, lo cierto, es que guarda pocos recuerdos, más allá de su apasionada afición y entrega al equipo de fútbol que lleva el nombre de la ciudad, porque su padre -procede de una familia vallisoletana- trabajaba en la capital catalana como economista antes de que se fuera a Atlanta, a los Estados Unidos, mucho antes de que los Ayuso se instalasen en Xàbia, donde Juan creció como ciclista, persona y alicantino de fe y corazón.

Desde los 17 años es profesional y ahora corre con la misma fe que mueve montañas como Montserrat, por donde subirá el jueves, en una Volta que ya estará en ebullición, con la esperanza de ganarla y de que en breve no sea necesario poner su nombre de pila en Google para que aparezcan rápido las menciones de sus hazañas deportivas como si llevase puesto el ‘maillot’ amarillo en el buscador de referencia.