Las viudas de Diomandé y otros héroes del PC Fútbol

En tiempos de Mundiales, Eurocopas, aficionado al fútbol y seleccionador solía decirse que en cada aficionado al fútbol habitaba un seleccionador. De forma general, en cada aficionado al fútbol reside un entrenador: todos saben (sabemos) quién debe jugar, cómo, por qué. Da igual que el entrenador tenga un título, que atesore experiencia, que haya visto entrenar a los jugadores durante toda la semana, que conozca la dinámica interna del vestuario de primera mano. No importa, cualquier aficionado sabe (sabemos) más que el entrenador.

En temporada de mercato, todo el mundo tiene dentro de sí un secretario técnico. Pero este desdoble de personalidad que antes solo conocían, por suerte, nuestros familiares, amigos y conocidos, que solo expresábamos en conversaciones de sobremesa y de bar, ahora luce en todo su esplendor en las redes. En la esfera social hay centenares de secretarios técnicos que conocen mejor que Deco y su equipo los intríngulis del mercado.

Seudónimos

Parapetados, por supuesto, tras seudónimos (no vaya a revelar su identidad tanto sabio futbolístico), estos campeones del modo carrera del FIFA y, para los más talluditos, estos doctorados en PC Fútbol, pontifican sobre jugadores famosos, conocidos y por descubrir (sus favoritos). Recomiendan con profusión de datos, análisis y vídeos al mejor delantero para el Barça, al central más adecuado, al extremo más habilidoso. Dedican tiempo a exponer sus argumentos, a empujar a sus favoritos, a gritar por qué Rodri sí, Julián Álvarez ni fu ni fa, y Allfani es el 9 que necesita el Barça.

Lo hacen con contundencia, sin grises, y, como estas son las redes, sin medias tintas y plantando cara a quien sea necesario. Al principio del verano se dividieron entre los Gordon lovers y los Gordon haters. Hoy son mayoría las viudas de Diamondé: quien más quien menos tiene a mano un tuit antiguo en el que exigían su fichaje cuando solo costaba 20 millones y fallaba goles a puerta vacía en el Leganés, pero ellos ya sabían que era el fichaje decisivo de la próxima década. Y, como nadie les hizo caso, se va al Madrid.

Estas son las redes, decía, y como tal todo el mundo posturea sin consecuencias. Nadie pierde nada más que el tiempo (el propio y el de los ajenos que los leen); nadie tiene un presupuesto que cuadrar, contratos que cumplir, equilibrios de plantilla que mantener. Eso sí, a dignos nadie gana a estos grandes secretarios técnicos que el mundo del fútbol, ay, se ha perdido. Cuando se pican entre ellos, cualquiera diría que su agenda hace palidecer a la de Jorge Mendes. Mis favoritos: los haters de La Masia (si se sube a chavales del B no hay mercato que merezca este nombre) y los que alardean de fuentes en despachos y vestuarios.

Ah, y por supuesto, estas son las redes: muchos de ellos solo coinciden en dar lecciones y practicar linchamientos a periodistas, el enemigo común. Con muchos insultos, faltaría más. Y muchas lecciones de ética y profesionalidad.